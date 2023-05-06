  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
12
Efsane özellik Windows 11’e geliyor

2023-05-06 23:16:25
Efsane özellik Windows 11’e geliyor

Windows 11, masastü için widget desteği almaya çok yakın. Bu özellik, Windows 7'de bulunuyordu ve çok beğeniliyordu.

#1
Foto - Efsane özellik Windows 11’e geliyor

Microsoft, daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için Windows 11’e yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

#2
Foto - Efsane özellik Windows 11’e geliyor

İddialara göre işletim sisteminde yer alan widget paneli genişliyor. Buna göre, Windows 7’dekine benzer şekilde, widget’lar masaüstüne yerleştirilebilecek.

#3
Foto - Efsane özellik Windows 11’e geliyor

Microsoft bir süredir widget panelini geliştirecek yeniliklerde bulundu. Örneğin. Facebook ve Spotify ile ortaklık kurarak üçüncü taraf geliştiricilerin de widget geliştirmesine izin verdi.

#4
Foto - Efsane özellik Windows 11’e geliyor

Şimdi ise Windows 7’deki Masaüstü Araçlarını anımsatan bir widget desteği üzerinde çalıştığı bildirildi.

#5
Foto - Efsane özellik Windows 11’e geliyor

Windows 11’e gelecek yeni bir güncelleme, widget’ları masaüstüne taşıyacak. Kullanıcıların pencere öğelerini doğrudan ana ekrana sabitlemelerine izin verilecek. Böylece widget deneyimi bir sonraki seviyeye taşınacak.

#6
Foto - Efsane özellik Windows 11’e geliyor

Windows 11’in widget kitaplığı ilk sürümünden bu yana bir hayli genişledi. Kullanıcıların MSN, Phone Link, Xbox, Fotoğraflar gibi deneyebileceği 13’ün üzerinde widget bulunuyor.

#7
Foto - Efsane özellik Windows 11’e geliyor

Bu öğeler, hızlı erişim sağlayarak üretkenliği artırmayı amaçlıyor.

#8
Foto - Efsane özellik Windows 11’e geliyor

Yeni hamle, Windows 7’de bulunan Windows Masaüstü Araçları özelliğini Windows 11’e taşıyacak.

#9
Foto - Efsane özellik Windows 11’e geliyor

Microsoft, kullanıcıların bu öğeleri masaüstünde herhangi bir yere yerleştirmesine olanak tanıyacak. Böylece daha fazla esneklik sunmuş olacak.

#10
Foto - Efsane özellik Windows 11’e geliyor

Bu özelliğin kullanıcılara ne zaman sunulacağı belirsiz.

#11
Foto - Efsane özellik Windows 11’e geliyor

Ancak Microsoft’un 23 Mayıs’ta gerçekleşecek Build 2023’te Windows widget’ları üzerine özel bir oturum düzenleyeceği biliniyor. Yine de, bu özelliğin kesinleşmediğini belirtelim.

Başarılı Öğrencilere Ücretsiz Yaz Tatili
Aktüel

Başarılı Öğrencilere Ücretsiz Yaz Tatili

“Başarılı Öğrencilerimize Tatil Bizden” sloganıyla seslenen Zeytinburnu Belediyesi Gençlik Merkezi, ilçede eğitim veren liselerin 2022 – 202..
Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Taşıma kararı aldık
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Taşıma kararı aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Sudan Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu’nun aracına ateş açıldığı konusuna ilişkin, “Büyükelçiliği..
Nagehan Alçı'dan seçimlerle ilgili flaş çıkış!
Medya

Nagehan Alçı'dan seçimlerle ilgili flaş çıkış! "Tahmin değil net bilgi" deyip duyurdu

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, seçim güvenliğine yönelik kendisinde hiçbir şüphe olmadığını belirtti.

Soğan fiyatları dip yaptı! Görenler gözlerine inanamadı
Ekonomi

Soğan fiyatları dip yaptı! Görenler gözlerine inanamadı

Adana'da tarlada soğanın kilogram fiyatı 6-7 liraya kadar düşerken, soğana talep olmayışı nedeniyle tarlada kaldı.

Birilerini çıldırtacak haber! Fatih Sondaj Gemisi’nden flaş müjde! Tüm Türkiye’ye duyuruldu
Gündem

Birilerini çıldırtacak haber! Fatih Sondaj Gemisi’nden flaş müjde! Tüm Türkiye’ye duyuruldu

TPAO yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin gururu Fatih, Amasra-3’te! Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3’t..
Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Balkan devletleri seçim kararını duyurdu
Siyaset

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Balkan devletleri seçim kararını duyurdu

Balkanlar'daki devletlerin liderleri, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteklerini paylaştıkları video ile göster..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23