2023-05-06 23:16:25 Efsane özellik Windows 11’e geliyor
Windows 11, masastü için widget desteği almaya çok yakın. Bu özellik, Windows 7'de bulunuyordu ve çok beğeniliyordu.
Windows 11, masastü için widget desteği almaya çok yakın. Bu özellik, Windows 7'de bulunuyordu ve çok beğeniliyordu.
Microsoft, daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için Windows 11’e yeni özellikler eklemeye devam ediyor.
İddialara göre işletim sisteminde yer alan widget paneli genişliyor. Buna göre, Windows 7’dekine benzer şekilde, widget’lar masaüstüne yerleştirilebilecek.
Microsoft bir süredir widget panelini geliştirecek yeniliklerde bulundu. Örneğin. Facebook ve Spotify ile ortaklık kurarak üçüncü taraf geliştiricilerin de widget geliştirmesine izin verdi.
Şimdi ise Windows 7’deki Masaüstü Araçlarını anımsatan bir widget desteği üzerinde çalıştığı bildirildi.
Windows 11’e gelecek yeni bir güncelleme, widget’ları masaüstüne taşıyacak. Kullanıcıların pencere öğelerini doğrudan ana ekrana sabitlemelerine izin verilecek. Böylece widget deneyimi bir sonraki seviyeye taşınacak.
Windows 11’in widget kitaplığı ilk sürümünden bu yana bir hayli genişledi. Kullanıcıların MSN, Phone Link, Xbox, Fotoğraflar gibi deneyebileceği 13’ün üzerinde widget bulunuyor.
Bu öğeler, hızlı erişim sağlayarak üretkenliği artırmayı amaçlıyor.
Yeni hamle, Windows 7’de bulunan Windows Masaüstü Araçları özelliğini Windows 11’e taşıyacak.
Microsoft, kullanıcıların bu öğeleri masaüstünde herhangi bir yere yerleştirmesine olanak tanıyacak. Böylece daha fazla esneklik sunmuş olacak.
Bu özelliğin kullanıcılara ne zaman sunulacağı belirsiz.
Ancak Microsoft’un 23 Mayıs’ta gerçekleşecek Build 2023’te Windows widget’ları üzerine özel bir oturum düzenleyeceği biliniyor. Yine de, bu özelliğin kesinleşmediğini belirtelim.
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