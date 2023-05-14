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Edirnekapı Şehitliği’nde buruk Anneler Günü

2023-05-14 17:46:26
Edirnekapı Şehitliği’nde buruk Anneler Günü

Anneler Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği’nde çocuklarının mezarlarını ziyaret eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in annesi Nursen Yiğit, oğlunun 5 ay önce şehit olduğunu belirterek, “Onunla ayrı ilk Anneler Günümüz. Çok hüzünlüyüm. Gözüm telefonlara bakıyor, aramıyor, sormuyor. Keşke bir rüyada olsam. Uyansam ve normal hayatımıza geri dönsek. Oğlum beni uyandırsa ‘anne kalk, rüyaydı’ dese” dedi.

#1
Foto - Edirnekapı Şehitliği’nde buruk Anneler Günü

Anneler Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği’nde çocuklarının mezarlarını ziyaret eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı. Şehit anneleri gözyaşları içinde oğullarının mezarı başında dualar okudu.

#2
Foto - Edirnekapı Şehitliği’nde buruk Anneler Günü

“OĞLUM BENİ UYANDIRSA ‘ANNE KALK, RÜYAYDI’ DESE” Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in annesi Nursen Yiğit, oğlunun 5 ay önce şehit olduğunu belirterek, "Onunla ayrı ilk Anneler Günümüz. Çok hüzünlüyüm. Gözüm telefonlara bakıyor, aramıyor, sormuyor. ‘Anneler Günü’n kutlu olsun’ demiyor. Çok zor bir anneler günü. Daha önceki Anneler Günü’nde onunla olan resimlerimi paylaşırdı, fırsatımız olursa uzun uzun konuşurduk. Bekliyorum ama aramıyor. Gencecikti, pırıl pırıldı, çok güzeldi. Hiç kimseyi kırmazdı. Onu çok özlüyorum. Keşke bir rüyada olsam uyansam ve normal hayatımıza geri dönsek. Oğlum beni uyandırsa ‘anne kalk, rüyaydı’ dese. Bir gecelik bir rüya olsa her şey” dedi.

#3
Foto - Edirnekapı Şehitliği’nde buruk Anneler Günü

“OĞLUM BENİ UYANDIRSA ‘ANNE KALK, RÜYAYDI’ DESE” Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in annesi Nursen Yiğit, oğlunun 5 ay önce şehit olduğunu belirterek, "Onunla ayrı ilk Anneler Günümüz. Çok hüzünlüyüm. Gözüm telefonlara bakıyor, aramıyor, sormuyor. ‘Anneler Günü’n kutlu olsun’ demiyor. Çok zor bir anneler günü. Daha önceki Anneler Günü’nde onunla olan resimlerimi paylaşırdı, fırsatımız olursa uzun uzun konuşurduk. Bekliyorum ama aramıyor. Gencecikti, pırıl pırıldı, çok güzeldi. Hiç kimseyi kırmazdı. Onu çok özlüyorum. Keşke bir rüyada olsam uyansam ve normal hayatımıza geri dönsek. Oğlum beni uyandırsa ‘anne kalk, rüyaydı’ dese. Bir gecelik bir rüya olsa her şey” dedi.

#4
Foto - Edirnekapı Şehitliği’nde buruk Anneler Günü

“ONLAR BİZE GELMEDİ, BİZ GELDİK” Bitlis Tatvan’da Ağrı Doğu Beyazıt Sınır Karakolu'na giderken 2006 yılında 22 yaşında şehit olan Tank Çavuşu Hakan Yılmaz’ın annesi Zinnet Yılmaz ise “Onlar bize gelmedi, biz geldik. Oyumu kullandım, oğlumu ziyarete geldim. Evlat acısıyla yaşıyoruz. Daha önceki Anneler Günü’nde hep hediye alırdı. İki çocuğum daha var. Sağ olsunlar, onlar da çok iyiler. Oğlumun yerini doldurmaya çalışıyorlar. Başta şehit anneleri olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Rabbim evlat acısı gören bütün annelere sabır versin, çok zor” diye konuştu.

#5
Foto - Edirnekapı Şehitliği’nde buruk Anneler Günü

“BİR HAFTA ÖNCESİNDEN HEDİYESİNİ HAZIRLARDI, KAPIDA BEKLERDİ” Hakkari Çukurca’da mayın patlaması sonucu 2007 yılında 21 yaşında şehit olan Piyade Komando Onbaşı Sedat Karaçor’un annesi Zelihan Karaçor da “Çok yiğit bir adamdı, çok kahramandı. Eşi bulunmaz bir yiğitti. Bugün Anneler Günü. Yavrum gelemedi, ben sabah geldim. Oğlumun evini sildim, süpürdüm. Çok şükür iki yavrum daha var ama bir tarafım kırık. Biliyorum, hissediyorum o her zaman yanımda. Buraya gelince çok mutlu oluyorum. Daha önceki Anneler Günü’nde bir hafta öncesinden hediyesini hazırlardı, kapıda beklerdi” dedi.

#6
Foto - Edirnekapı Şehitliği’nde buruk Anneler Günü

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