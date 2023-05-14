2023-05-14 17:46:26 Edirnekapı Şehitliği’nde buruk Anneler Günü
Anneler Günü dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği’nde çocuklarının mezarlarını ziyaret eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in annesi Nursen Yiğit, oğlunun 5 ay önce şehit olduğunu belirterek, “Onunla ayrı ilk Anneler Günümüz. Çok hüzünlüyüm. Gözüm telefonlara bakıyor, aramıyor, sormuyor. Keşke bir rüyada olsam. Uyansam ve normal hayatımıza geri dönsek. Oğlum beni uyandırsa ‘anne kalk, rüyaydı’ dese” dedi.