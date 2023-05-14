Edirnekapı Şehitliği’nde buruk Anneler Günü

“OĞLUM BENİ UYANDIRSA ‘ANNE KALK, RÜYAYDI’ DESE” Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in annesi Nursen Yiğit, oğlunun 5 ay önce şehit olduğunu belirterek, "Onunla ayrı ilk Anneler Günümüz. Çok hüzünlüyüm. Gözüm telefonlara bakıyor, aramıyor, sormuyor. ‘Anneler Günü’n kutlu olsun’ demiyor. Çok zor bir anneler günü. Daha önceki Anneler Günü’nde onunla olan resimlerimi paylaşırdı, fırsatımız olursa uzun uzun konuşurduk. Bekliyorum ama aramıyor. Gencecikti, pırıl pırıldı, çok güzeldi. Hiç kimseyi kırmazdı. Onu çok özlüyorum. Keşke bir rüyada olsam uyansam ve normal hayatımıza geri dönsek. Oğlum beni uyandırsa ‘anne kalk, rüyaydı’ dese. Bir gecelik bir rüya olsa her şey” dedi.