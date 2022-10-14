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Hayat-Aktüel
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Ecza deposunda yangın

2022-10-14 18:20:04
Ecza deposunda yangın

Gaziantep'te ecza deposunda çıkan yangında, 2 ev ile 1 araçta da hasar oluştu.

#1
Foto - Ecza deposunda yangın

Merkez Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın giriş katındaki ecza deposunda, tadilat sırasında yangın çıktı.

#2
Foto - Ecza deposunda yangın

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Ecza deposunda yangın

Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

#4
Foto - Ecza deposunda yangın

Yangında, ecza deposunun yanı sıra binadaki 2 ev ile sokaktaki bir araç da hasar gördü.

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