Ecdâdımıza hayran kalmamak mümkün değil! Bu caminin içine sinek giremiyor

Ceminin kemerinde yer alan deve kuşu yumurtalarının sineklerle bir alakası olmadığını, yumurtaların örümceklerin cami içerisine ağ örmesini engellemek için konulduğunu söyleyen Gedik, “Sinekleri orada gösterdik, yüksek bir izlenmeye ulaştı sosyal medya üzerinden. Bizim camimizde deve kuşu yumurtaları var ama deve kuşu yumurtalarının harçta kullanılması başka, asılması başkadır. Bizim Bursa kemerimizin üzerinde beş adet deve kuşu yumurtası var, bunun olmasının sebebi örümceklerin cami duvarlarında ağ yapmasını, tutunmasını ve yavrulamasını engellemek için. Kapıdaki sineklerin içeriye girip girmemesinin onunla alakası yok, bunun sebebi içerideki hava akımıdır. Hepsinin bir biri ile bağlantısı var ama sineklerin içeri girmesi engelleyen içeride oluşan hava akımı. Sıcak hava sinekleri buraya doğru itiyor, ama içerideki serin hava girmelerini engelliyor, âdeta görünmez bir perde varmış gibi. Ecdâdımıza hayran kalmamak elde değil, o yıllarda bunları hesap etmişler, düşünmüşler. Onları örnek alsak Allah’ın izni ile daha iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum” dedi.