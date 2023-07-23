Ebeveynler dikkat! Bakın Mark Zuckerberg çocuklarının fotoğrafını nasıl paylaştı

Sabah uyanıldığında ilk işin Whatsapp’tan gelen mesajlara bakmak olduğunu dile getiren Öğe, “Instagram’dan gelen gönderilere bakmak. Burada ailelerin çocuklarına karşı bir sorumluluğu da var. Nedir bu sorumluluk? Aileler evdeyken, küçük çocuk düşünün babası, annesi gün içinde neler yapıyorsa günün sonunda o çocuk ebeveynlerini izlediği zaman ellerinde telefon gördüğünde o da artık telefona merak duymaya başlayacak. Sırf çocuklar sussun diye telefon veriliyor ama çocukların geleceği karartılıyor bu şekilde” dedi. Ebeveynlerin, çocuklarının fotoğrafını Instagram, Facebook, Twitter hesaplarından paylaşabildiğine dikkat çeken Öğe, burada çok büyük bir mahremiyet söz konusu olduğuna dikkat çekti. Bu paylaşımlar yapılırken çocukların mahremiyetlerine dikkat etmek gerektiğinin altını çizen Öğe, “Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ne yaptı? Instagram’da bir aile fotoğrafı paylaştı. Bu aile fotoğrafında toplamda üç kızı var, iki tane kızının yüzüne gülen emoji bıraktı. Ne demek bu? Zuckerberg, bir anlamda bize mesaj veriyor. Diyor ki ben çocuklarımın mahremiyetine dikkat eden bir ebeveyn bireyim. Diğer tarafta ne diyor biliyor musunuz? Kendi tasarladığım Facebook ve Instagram'ın gizlilik politikasına güvenmiyorum. Aslında kendisi bunu söylüyor. Yoksa niye çocuklarının yüzünü gizlesin. Demek ki platformun kurucusu bile kendi kurmuş olduğu platforma güvenmiyor” diye konuştu.