TOKİ konut tapuları e devlet üzerinden alınıyordu mu? E devlet portalı vatandaşların işini kolaylaştırmaya devam ediyor. Devlet kurumlarından hizmet almak isteyen vatandaşlar eskiden olduğu gibi günler öncesinden sıra almak için kuyruklara girmeden dakikalar içinde bir tıkla kamu hizmetlerinden yararlana bilmekte. e devlet üzerinden sayısız hizmet vatandaşın ayağına gelirken tapu işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler ise e devlet üzerinden tapu devir olup olmadığı, e devlet üzerinden tapu nasıl alındığını araştırmakta. Peki TOKİ'ye borcunu bitirenler tapularını e devlet üzerinden alabilir mi? E devlet üzerinden tapu nasıl alınır? e devlet tapu devir yapılır mı?