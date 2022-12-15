Düzenli egzersiz sonrası kalpte 7 değişiklik

4. Egzersiz sigarayı bırakmamızı kolaylaştırır Sigara içenler egzersiz yaparak daha sağlıklı olduklarını anlarlar ve sigaranın hayatlarında bir yerinin olmadığına daha çabuk inanırlar. Aynı zamanda sağlıklı olan ve egzersize değer veren insanlar sigaraya başlamayı hiç düşünmezler. Özellikle yaşı genç insanlarda sigara kalp krizine neden olan ciddi bir etkendir. Haricen tansiyonu ve kötü kolesterol değerlerini yükseltme özelliği de vardır.