2022-12-15 11:31:29 Düzenli egzersiz sonrası kalpte 7 değişiklik
Kalbiniz için yapabileceğiniz en önemli ödüllendirmelerden biri fiziksel aktivitedir” diyen, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süha Çetin, önemli bilgiler verdi. Yeni Akit/Ankara Fiziksel aktiviteyi Akdeniz diyeti ile birleştirerek; kilomuza dikkat edip, sigarayı bırakabilirsek kalp sağlığımızı koroner arter hastalığına ve genel olarak atar damar hastalığına karşı korumuş oluruz. Bu 4 yaşam tarzı faktörü değiştirilebilirse, damar hastalıklarından kaynaklanan ölüm