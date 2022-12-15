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Spor
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Düzenli egzersiz sonrası kalpte 7 değişiklik

2022-12-15 11:31:29
Düzenli egzersiz sonrası kalpte 7 değişiklik

Kalbiniz için yapabileceğiniz en önemli ödüllendirmelerden biri fiziksel aktivitedir” diyen, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süha Çetin, önemli bilgiler verdi. Yeni Akit/Ankara Fiziksel aktiviteyi Akdeniz diyeti ile birleştirerek; kilomuza dikkat edip, sigarayı bırakabilirsek kalp sağlığımızı koroner arter hastalığına ve genel olarak atar damar hastalığına karşı korumuş oluruz. Bu 4 yaşam tarzı faktörü değiştirilebilirse, damar hastalıklarından kaynaklanan ölüm

#1
Foto - Düzenli egzersiz sonrası kalpte 7 değişiklik

1. Egzersiz yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur Egzersiz beta bloker tedavisi gibi kalp hızını ve tansiyonu düşürür. Yüksek kalp hızı ve yüksek tansiyon kalp sağlığı açısından zararlı unsurlardır.

#2
Foto - Düzenli egzersiz sonrası kalpte 7 değişiklik

2. Egzersiz ile kilo kontrol etme imkânı mevcut Özellikle akıllıca bir diyetle fiziksel aktiviteyi birleştirebilirsek, çok sağlıklı bir biçimde kilo vermek mümkün. Fazla kilo hem kalp sağlığı hem de inme açısından önemli bir risk faktörüdür.

#3
Foto - Düzenli egzersiz sonrası kalpte 7 değişiklik

3. Egzersiz vücut kaslarını güçlü kılar Aerobik spor tarzları (yürümek, koşmak, yüzmek veya bisiklete binmek) güç sporu (hafif ağırlıklar kaldırmak) antrenmanları ile kombine edilirse, sağlığımız açısından en iyisini yapmış oluruz. Bu tür egzersizler kasların kan devridaiminden oksijen çekme özelliğini iyileştirir. Bu durum kalbin (kendisi zaten bir kas) kaslara kan pompalamasını rahatlatarak, üzerinde olan yükü azaltır.

#4
Foto - Düzenli egzersiz sonrası kalpte 7 değişiklik

4. Egzersiz sigarayı bırakmamızı kolaylaştırır Sigara içenler egzersiz yaparak daha sağlıklı olduklarını anlarlar ve sigaranın hayatlarında bir yerinin olmadığına daha çabuk inanırlar. Aynı zamanda sağlıklı olan ve egzersize değer veren insanlar sigaraya başlamayı hiç düşünmezler. Özellikle yaşı genç insanlarda sigara kalp krizine neden olan ciddi bir etkendir. Haricen tansiyonu ve kötü kolesterol değerlerini yükseltme özelliği de vardır.

#5
Foto - Düzenli egzersiz sonrası kalpte 7 değişiklik

5. Egzersiz diyabet hastalığının gelişmesini yavaşlatır veya tamamı ile engeller Aerobik spor tarzları güç spor tarzları ile kombine edilirse, diyabet hastalığına yakalanma riskini P oranında azaltabilir. Çünkü bu durumda kaslar enerji kaynağı olan glikojeni daha iyi değerlendirerek kandaki şeker değerlerinin çok yükselmesini engeller.

#6
Foto - Düzenli egzersiz sonrası kalpte 7 değişiklik

6. Egzersiz stresi azaltır Stres halinde salgılanan stres hormonları kalp sağlının üzerine ayrıyeten bir yük bindirebilir. Biraz önce bahsedilen egzersiz kombinasyonları stresin azaltılmasını ve kalbin rahatlamasını sağlar. Bu kombinasyona yoga da olduğu gibi esneme hareketleri de dâhil olursa, kalp ve genel sağlığımızı çok güzel desteklemiş oluruz.

#7
Foto - Düzenli egzersiz sonrası kalpte 7 değişiklik

7. Egzersiz ile iltihaplanmalar azaltılır Egzersizle kronik enflamasyon dediğimiz atar damar iltihaplanmasını azaltabiliriz. Kronik enflamasyon damar sertliği, kireçlenmesi ve kalp krizinin çok önemli nedenlerinden biridir. Günlük hayatımıza egzersizi nasıl daha kolay bir biçimde entegre edebiliriz? Bahsedeceğim küçük adımlarla bunu kolaylaştırabiliriz:

#8
Foto - Düzenli egzersiz sonrası kalpte 7 değişiklik

Arabanızı park yerinde ulaşmak istediğiniz hedeften en uzak bir bölgeye park edin. Böylece binanın girişine kadar bolca yürümüş olursunuz. Asansör yerine merdivenleri kullanın. Öğle paydosunun bir kısmını yürüyerek geçirin. Hava şartları kötü olduğunda egzersiz imkânını eve taşıyın: ev bisikleti, koşu bandı, ip atlama. Sabah biraz daha erken kalkıp, güne başlamadan önce evde güç hareketleri yapabilirsiniz. Adım sayacı kullanın ve her hafta bir önceki haftadan 500 adım daha fazla atın. Günlük 10.000 adım hedeflenmesi çok güzel bir yaklaşım.

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