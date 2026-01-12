  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Art niyetlisin işte... Szymanski'ye bayılıyordu! Mourinho niye Benfica'ya istemedi? Ünlü isimlerden “uyuşturucu” itirafı! Kullandıklarını açıkladılar Beklenen adam geliyor artık... Galatasaray'da Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu İslam Memiş’ten, ev ve araba alacaklara müjde! “Sizi arayacaklar” diyerek tüm Türkiye’ye duyurdu Uyuşturucu ve fuhuş partileri ayyuka çıkmıştı… Ahlaksızlığın kol gezdiği Bebek Otel’in sahibi bakın ne dedi! Şaka değil gerçek... Müthiş bir rakip... Beşiktaş çıldırmış olmalı Akaryakıta zam miktarı kesinleşti! Bu gece geliyor, depoları hemen doldurun Beşiktaş'la yollarını ayırmıştı! Paulista’nın yeni takımı resmen açıklandı Fenerbahçe aradığını buldu: Genç dahi gitti, lider geldi! 3'ünü çorbaya katıp için: Kanseri uzak tutan tarif!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Ünlü isimlerden "uyuşturucu" itirafı! Kullandıklarını açıkladılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü isimlerden “uyuşturucu” itirafı! Kullandıklarını açıkladılar

Fenomen Ceyda Ersoy ile oyuncu Doğukan Güngör'ün savcılık ifadeleri ortaya çıktı. İki isim de verdikleri ifadelerde, uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti. İşte detaylar...

#1
Foto - Ünlü isimlerden "uyuşturucu" itirafı! Kullandıklarını açıkladılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "uyuşturucu ve fuhuş" soruşturmasında ünlü oyuncu Doğukan Güngör ve Ceyda Ersoy'un savcılık ifadelerine ulaşıldı. Yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılan Doğukan Güngör, uyuşturucu kullandığını itiraf etti.

#2
Foto - Ünlü isimlerden "uyuşturucu" itirafı! Kullandıklarını açıkladılar

Sabah'ta yer alan habere göre Güngör ifadesinde şunları söyledi: "Ben uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Bundan dolayı pişmanım. Bir daha asla yasaklı madde kullanmayacağım.

#3
Foto - Ünlü isimlerden "uyuşturucu" itirafı! Kullandıklarını açıkladılar

Yurt dışında uyuşturucu maddenin serbest olduğunu biliyordum. Ayrıca belirtmek isterim ki kimseye uyuşturucu madde vermedim. Uyuşturucu partilerine katılmadım."

#4
Foto - Ünlü isimlerden "uyuşturucu" itirafı! Kullandıklarını açıkladılar

Tutuklanan şüphelilerden Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy ise evinde bulunan kokain ve uyuşturucu hapın kullanma amaçlı bulundurduğunu itiraf ederek "Uyuşturucu madde kullandığım için pişmanım. Tedavi olmak istiyorum" dedi.

#5
Foto - Ünlü isimlerden "uyuşturucu" itirafı! Kullandıklarını açıkladılar

İfadesinin devamda Ersoy'a dosyada adı geçen bazı isimler soruldu. Ersoy, "Cihan Şensözlü'yü internetten tanırım. Sohbetlerin ne amaçla yazıldığını bilmiyorum ancak uyuşturucu temin etmedim. Mert Tandoğan ile ne amaçla konuştuğumu bilmiyorum.

#6
Foto - Ünlü isimlerden "uyuşturucu" itirafı! Kullandıklarını açıkladılar

Zafer Boyacı'nın neden uyuşturucu fotoğrafı attığını bilmiyorum. Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ettim. Telefonumdaki sohbetleri uyuşturucu madde etkisi altında yazdım" diyerek ifadesini tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Baykar'dan yapay zeka atağı! Selçuk Bayraktar KEMANKEŞ-1'in başarısını paylaştı
Teknoloji

Baykar'dan yapay zeka atağı! Selçuk Bayraktar KEMANKEŞ-1'in başarısını paylaştı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yapay zekâ destekli mini seyir füzesi KEMANKEŞ-1’in Atış, Seyir ve Dalış Testi görüntülerini..
Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"
Gündem

Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"

Gazeteci yazar Abdurrahman Uzun, yayınladığı son videoda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Venezuela’daki gelişmelere ili..
VAY VAY VAY Feyza Altun’a bakın hele! Dil Farsça ama ağız aynı siyonist ağız!
Gündem

VAY VAY VAY Feyza Altun’a bakın hele! Dil Farsça ama ağız aynı siyonist ağız!

Türkiye'de İslâm ve değerlerine fiili savaş açıp her türlü ahlaksız düşünce ve akımı savunan, hem feminist hem katmerli kemalist Feyza Altun..
ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor
Gündem

ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de, yıllardır ABD'nin taşeronluğunu yapan SDG/PKK'lı teröristler için yolun sonu göründü. Halep'te Suriye..
Lejyoner TV kanalları! Sahipleri yurt dışında: İhanet bülteni gibi ortak söylem
Gündem

Lejyoner TV kanalları! Sahipleri yurt dışında: İhanet bülteni gibi ortak söylem

Türkiye'de yerli ve milli gibi görünen ancak ipleri okyanus ötesinde ve Avrupa başkentlerinde olan medya organlarının maskesi düştü! Türkçe ..
Laikçilerin özgürlük masalını yerle bir etti! Genç kızdan modernist zihniyete tokat gibi ders!
Sosyal Medya

Laikçilerin özgürlük masalını yerle bir etti! Genç kızdan modernist zihniyete tokat gibi ders!

Batı hayranlarının "kadın hakları" ve "özgürlük" adı altında yıllardır pazarladığı zehirli fikirler, şuurlu bir Müslüman gencin ferasetiyle ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23