İran’da infiale yol açan görüntü! Ekrandaki detay dikkat çekti, herkes aynı yorumu yaptı

HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi. Ölü sayısı 538 olarak açıklanırken Tahran'daki Kahrizak adli tıp merkezinden servis edilen görüntüler can kayıplarının çok daha fazla olabileceği şeklinde yorumlandı.