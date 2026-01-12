İran’da infiale yol açan görüntü! Ekrandaki detay dikkat çekti, herkes aynı yorumu yaptı
Protestoların 15. gününde devam ettiği İran'dan servis edilen bir görüntü izleyenlerin kanını dondurdu. Ölü sayısı 538 olarak açıklanan protestolar sırasında bir morga kamyonetle taşınan cansız bedenlere ait görüntüler infiale yol açarken, videoyu izleyen herkes "Ölü sayısı açıklanandan çok daha fazla olabilir" yorumunda bulundu. Hastanedeki ekranlardan birinde beliren "fotoğraf numarası … 250'den" ifadesi de iddiaları doğrular nitelikte.