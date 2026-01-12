İran’da infiale yol açan görüntü! Ekrandaki detay dikkat çekti, herkes aynı yorumu yaptı

  • İSTANBUL
Protestoların 15. gününde devam ettiği İran'dan servis edilen bir görüntü izleyenlerin kanını dondurdu. Ölü sayısı 538 olarak açıklanan protestolar sırasında bir morga kamyonetle taşınan cansız bedenlere ait görüntüler infiale yol açarken, videoyu izleyen herkes "Ölü sayısı açıklanandan çok daha fazla olabilir" yorumunda bulundu. Hastanedeki ekranlardan birinde beliren "fotoğraf numarası … 250'den" ifadesi de iddiaları doğrular nitelikte.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, İran'da 15 gündür devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e çıktığını açıkladı.

HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi. Ölü sayısı 538 olarak açıklanırken Tahran'daki Kahrizak adli tıp merkezinden servis edilen görüntüler can kayıplarının çok daha fazla olabileceği şeklinde yorumlandı.

Görüntüler, İran'daki protestolarda hayatlarını kaybeden kişilerin kamyonetlerle taşındığı morga ait. Videoda yan yana dizilen cansız bedenler görülüyor.

Videolardan birinde ise ekranda "fotoğraf numarası … 250'den" şeklinde bir etiket beliriyor ve bu da ölü sayısının boyutunu gözler önüne seriyor.

