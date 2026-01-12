  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
6
Yeniakit Publisher
Beklenen adam geliyor artık... Galatasaray'da Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Beklenen adam geliyor artık... Galatasaray'da Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray, başta Süper Kupa finali olmak üzere en büyük sıkıntıyı forvette çekiyor.

#1
Foto - Beklenen adam geliyor artık... Galatasaray'da Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu

Mauro Icardi'nin hem kilo fazlası hem yeni sözleşme imzalamadığı için moralsiz olması, takımdaki performansını da düşürdü.

#2
Foto - Beklenen adam geliyor artık... Galatasaray'da Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu

Afrika Kupası'na giden Victor Osimhen'in yokluğu şimdi daha çok aranıyor.

#3
Foto - Beklenen adam geliyor artık... Galatasaray'da Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu

27 yaşındaki oyuncu, Afrika Kupası'nda çıktığı 5 maçta 4 gol, 2 asistle parladı. Nijerya'yı attığı gollerle Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale taşıdı.

#4
Foto - Beklenen adam geliyor artık... Galatasaray'da Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu

Nijerya yarı finalde 14 Ocak'ta Fas ile oynayacak. Kaybederse üçüncülük maçı 17 Ocak'ta, kazanırsa final maçı 18 Ocak'ta oynanacak.

#5
Foto - Beklenen adam geliyor artık... Galatasaray'da Victor Osimhen'in dönüş tarihi belli oldu

Osimhen'in dönüşü en erken 18 Ocak'ta olacak. Taraftar, Osimhen'in dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor. Galatasaray forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan Osimhen, 12 kez ağları havalandırdı.

