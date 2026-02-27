Her tahmini çıkıyordu! Ekoomist Filiz Eryılmaz elinde gram altın olanları uyardı
Pakistan ile Afganistan arasındaki savaşın ardından gözler piyasalara çevrildi. Ekonomist Filiz Eryılmaz, altın ve piyasalara ilişkin çarpıcı bir tahminde bulundu.
Altın fiyatları, değerli metaller ve Borsa İstanbul, Afganistan–Pakistan hattındaki gerilim ve ABD–İran müzakerelerinin etkisiyle dalgalanmaya devam ediyor. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Eryılmaz katıldığı bir televizyon kanalında, jeopolitik gerilimlerin piyasaya etkisi hakkında değerlendirmede bulundu.
Eryılmaz, Borsa İstanbul’da düşüşün dikkat çektiğini belirtti. Endeks 13.814 puan seviyesinde bulunurken dolar/TL 43,96; euro/TL 51,93; euro/dolar paritesi 1,18 seviyesinde. Faiz yüzde 36,25 olurken ons altın 5.200 doları test ettikten sonra 5.181 dolara geriledi. Brent petrol 71,22 dolar, ABD ham petrolü 65,74 dolar seviyesinde. Gram altın 7.324 lira, çeyrek altın 11.975 lira, yarım altın 23.950 lira, tam altın ise 47.775 liradan işlem görüyor.
Piyasalardaki hareketin şimdilik sınırlı kaldığını belirten Eryılmaz, "Dünden bugüne çok belirgin bir fark yok, daha çok sınırlı geri çekilmeler söz konusu" dedi.
Savaşın başlamasından bu yana piyasalarda beklenen ölçüde sert bir reaksiyon görülmediğini ifade eden Eryılmaz, özellikle değerli metaller tarafına dikkat çekti. Eryılmaz, "Savaş başladığından bu yana piyasalarda çok güçlü bir jeopolitik risk fiyatlaması görülmedi. Özellikle altın ve gümüş üzerinden takip ettiğimde, altına kıyasla gümüşte daha belirgin bir hareket olduğunu söyleyebilirim. Altında düşüş eğilimi varken gümüşte yüzde 2’ye varan yükselişler gözlendi" dedi.
Eryılmaz, dün gerçekleşen ABD–İran görüşmesine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, "Görüşmeye olumlu yaklaşanlar da var, temkinli yaklaşanlar da. Masanın devrilmemiş olması olumlu görülüyor. İran bazı başlıklarda anlaşmaya varıldığını, bazı konularda ise uzlaşma sağlanamadığını belirtiyor" dedi.
Eryılmaz, anlaşma çıkmaması halinde ABD’nin bölgedeki askeri yığınağının tamamen geri çekilmesinin zor olabileceğini ve sembolik de olsa bir askeri hamle ihtimalinin masada bulunduğunu ifade etti. Küresel piyasalarda risk algısının sınırlı kalmasına rağmen Türkiye piyasalarının daha olumsuz etkilendiğini belirten Eryılmaz, Borsa İstanbul’un negatif açıldığını ve yatırımcının temkinli olduğunu söyledi.
Önümüzdeki hafta açıklanacak şubat ayı enflasyon verisinin önemine dikkat çeken Eryılmaz, verinin yüksek gelme ihtimalinin bulunduğunu, mart ayında Merkez Bankası’ndan 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin sürdüğünü aktardı. Artan belirsizlik ortamında yatırımcıların temkinli davrandığını ifade eden Eryılmaz, "Bu nedenle yatırımcılar ‘kâr realizasyonu yapıp kenara mı geçsem?’ sorusunu daha sık soruyor" dedi.
Altın ve gümüş tarafında ise şu aşamada güçlü bir savaş fiyatlaması olmadığını yineleyen Eryılmaz, altının baskı altında olduğunu, gümüşün ise görece daha pozitif ayrıştığını vurguladı. Pakistan–Afganistan sınırındaki gerilimin piyasalar tarafından daha lokal bir çatışma olarak görüldüğünü belirten Eryılmaz, "Petrol yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 16 yükselerek son yedi ayın en yüksek seviyelerine çıktı. Ancak altın, gümüş ve küresel endekslerde sert ve kalıcı bir baskı görülmedi" dedi.
ABD borsalarındaki dalgalanmanın ise daha çok yapay zekâ teması ve şirket bilançolarıyla ilgili olduğunu belirten Eryılmaz, jeopolitik gelişmelerin şimdilik sınırlı ve yerel riskler olarak değerlendirildiğini ifade etti. Son olarak yatırımcılara temkin mesajı veren Eryılmaz, piyasanın mevcut yaklaşımının risklerin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmediğini vurguladı. KAYNAK: TGRT HABER
