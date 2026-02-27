  • İSTANBUL
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Terörist İsrail'den ramazan günü kalleşlik
AA Giriş Tarihi:

Terörist İsrail'den ramazan günü kalleşlik

Kandan beslenen terör devleti İsrail rahat durmuyor.

1
#1
Foto - Terörist İsrail'den ramazan günü kalleşlik

Ateşkese rağmen, İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

#2
Foto - Terörist İsrail'den ramazan günü kalleşlik

İsrail ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentine saldırı düzenledi

#3
Foto - Terörist İsrail'den ramazan günü kalleşlik

Saldırı sonucu yaralanan Filistinli bir çocuk tedavi edilmek üzere kentteki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

#4
Foto - Terörist İsrail'den ramazan günü kalleşlik

- Terörist İsrail'den ramazan günü kalleş saldırı -

#5
Foto - Terörist İsrail'den ramazan günü kalleşlik

- Terörist İsrail'den ramazan günü kalleş saldırı -

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hamdi

Ne kalleşliği yüce kitabınız Kuran ı kerim'de açık açık uyarılmıyormuyuz bu kafirleri dost edinmeyin onlara güvenmeyin onların işi bozgunculuk ve talan her türlü hainlık beklenir onlardan şeklinde uyarılmıyormuyuz asıl sorun islam dünyasında imzalanan 3 5 kağıt parçasına güvenipte bunların uslu uslu oturacaklarını ıslah olucaklarını zennedenlerde sorun bu kafirler peygamber katilleri bunlara hiç güvenilir mi
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı
Gündem

Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı

ABD'li gazeteci Ana Kasparian, İsrail'in İran sonrasındaki asıl hedefinin Türkiye olduğunu iddia etti.
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu
Dünya

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi.

Hillary Clinton’dan Epstein itirafı! Kapalı kapılar ardında sorgu başladı: "Bilgim yoktu" diyerek eşini ve kendisini savundu!
Gündem

Hillary Clinton’dan Epstein itirafı! Kapalı kapılar ardında sorgu başladı: "Bilgim yoktu" diyerek eşini ve kendisini savundu!

Pedofili ve fuhuş ağı elebaşı Jeffrey Epstein’in karanlık dosyası, Amerikan siyasetinin zirvesine uzandı. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary ..
Cenevre’deki ABD-Ukrayna görüşmeleri tamamlandı: Gözler Abu Dabi’de
Dünya

Cenevre’deki ABD-Ukrayna görüşmeleri tamamlandı: Gözler Abu Dabi’de

Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen diplomatik temaslar kapsamında Cenevre'de düzenlenen ABD-Ukrayna görüşmeleri sona erdi. Görüşme..
Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu!
Gündem

Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu!

İstanbul'da, çocuklara ketamin vererek gerçeğe aykırı aile içi cinsel istismar raporu çıkardığı iddiasıyla tutuklanan şeytani Prof. Dr. Süle..
CHP’lilerin "ilahi" hazımsızlığı sürüyor!
Siyaset

CHP’lilerin “ilahi” hazımsızlığı sürüyor!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, CHP Genel Başkanının “siyasi navigasyon” problemi olduğuna ilişkin sözleri ..
