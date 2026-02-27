Terörist İsrail'den ramazan günü kalleşlik
Kandan beslenen terör devleti İsrail rahat durmuyor.
Kandan beslenen terör devleti İsrail rahat durmuyor.
Ateşkese rağmen, İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.
İsrail ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentine saldırı düzenledi
Saldırı sonucu yaralanan Filistinli bir çocuk tedavi edilmek üzere kentteki Nasır Hastanesi'ne getirildi.
- Terörist İsrail'den ramazan günü kalleş saldırı -
- Terörist İsrail'den ramazan günü kalleş saldırı -
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23