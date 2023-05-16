Duyunca nasıl olur diyeceksiniz! DNA ile ilgili şaşkına çeviren keşif

ABD'de bilim insanları tarafından yapılan bir çalışma, DNA örneklerinin, insanın yıkandığı sudan, havaya karışan nefesinden veya kumsaldaki ayak izinden bile toplanabileceğini ortaya koydu. ABD'de yapılan bir araştırma, DNA örneklerinin, insanın yıkandığı sudan, havaya karışan nefesinden veya kumsaldaki ayak izinden bile toplanabileceğini belirledi. ABD'de bilim insanları, DNA örneklerinin, insanın yıkandığı sudan, havaya karışan nefesinden veya kumsaldaki ayak izinden bile toplanabileceğini keşfetti.