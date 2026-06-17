  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karaman'da kahreden kaza: 3'ü çocuk 5 kişi öldrü Ciddi kardiyoloji riski: Antidepresan kullananlar dikkat! Kalp krizi için kritik açıklama Dünya Kupası’nda 36 yıl sonra gelen galibiyet Kritik Paraguay maçı öncesi A Milli Takım’daki kaosa Tayyip Erdoğan el attı Sıcak gelişme: Türkiye yerli S-400'ü aktif etti Bu hatayı sakın yapmayın: İşte yıkanmaması gereken 15 yiyecek! Uzmanından dikkat çeken uyarı! Tırnak altında leke varsa dikkat İzmit’te geceyi gündüze döndüren yangın! 800 saman balyası küle döndü Siber suçta yeni tehdit: Yapay zekâ dolandırıcılığı arttı
#1
Foto - Altın güne yükselişle başladı! Gözler Fed kararında

Yatırımcılar bir yandan anlaşmanın ayrıntılarını, diğer yandan da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika toplantısını bekliyor. Spot altın yüzde 0,3 yükselerek ons başına 4.341,12 dolara çıktı. Böylece pazartesi günü görülen bir haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem gördü. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,2 artışla 4.361,10 dolara yükseldi.

#2
Foto - Altın güne yükselişle başladı! Gözler Fed kararında

Orta Doğu’daki çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan geçici ABD-İran anlaşmasına ilişkin ayrıntılar netleşmeye başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın Tahran’ın nükleer silah edinmesini engelleyeceğini söylerken, bir ABD’li yetkili anlaşmanın imzalanmasının ardından İran’ın petrol satmasına izin verileceğini belirtti.

#3
Foto - Altın güne yükselişle başladı! Gözler Fed kararında

İran petrolünün yakında küresel piyasalara dönebileceği haberleri üzerine petrol fiyatları son üç ayın en düşük seviyeleri civarında seyretti. Bu durum enflasyon endişelerini de hafifletti.

#4
Foto - Altın güne yükselişle başladı! Gözler Fed kararında

Tastylive Küresel Makro Araştırmalar Başkanı Ilya Spivak, “Petrol fiyatlarındaki geri çekilme faizler üzerindeki yukarı yönlü baskının bir kısmını azalttı ve faiz artırımı beklentilerini soğuttu. Ancak tüm dikkatler Fed’in para politikası kararına çevrilmişken altındaki yükseliş ivmesi bir miktar zayıflıyor” dedi.

#5
Foto - Altın güne yükselişle başladı! Gözler Fed kararında

Yatırımcılar günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak Fed faiz kararı ve yetkililerin açıklamalarına odaklanmış durumda. Faiz oranlarının büyük ölçüde değişmeden bırakılması bekleniyor.

#6
Foto - Altın güne yükselişle başladı! Gözler Fed kararında

Spivak ayrıca, “Bu, Kevin Warsh başkanlığında gerçekleşen ilk FOMC toplantısı. Yatırımcılar hâlâ onun şahin geçmişini, yükselen enflasyonu ve Beyaz Saray’ın daha güvercin bir politika talebini nasıl dengeleyeceği konusunda emin değil” ifadelerini kullandı. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar artık Aralık ayında ABD’de faiz artırımı olasılığını yüzde 59 olarak görüyor. Bu oran, ABD-İran barış anlaşması açıklanmadan önce geçen hafta yaklaşık yüzde 70 seviyesindeydi.

#7
Foto - Altın güne yükselişle başladı! Gözler Fed kararında

Faizlerin yüksek olduğu dönemlerde altın faiz getirisi sağlamadığı için cazibesini kaybedebiliyor. Diğer değerli metaller de yükselişlerini sürdürdü. Spot gümüş yüzde 0,3 artışla ons başına 70,38 dolara, platin yüzde 0,5 yükselişle 1.812,80 dolara ve paladyum yüzde 0,3 artışla 1.355,65 dolara çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York borsasının kafası karışık
Ekonomi

New York borsasının kafası karışık

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası karışık seyirle kapandı.

New York borsası günü böyle tamamladı
Ekonomi

New York borsası günü böyle tamamladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yükselişle kapandı. Petrol fiyatlarındaki gerileme, enerji şirketlerinin hissel..
Ordu’nun dağ çileği artık tescilli
Gıda

Ordu’nun dağ çileği artık tescilli

Ordu’nun yüksek rakımlı bölgelerinde doğal olarak yetişen dağ çileğiyle geleneksel yöntemlerle hazırlanan 'Ordu Dağ Çileği Reçeli' coğrafi i..
Öğretmen anneden LGS’de 5 yanlış yapan kızına gündem olan tepki
Gündem

Öğretmen anneden LGS’de 5 yanlış yapan kızına gündem olan tepki

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının ardından, matematik öğretmeni bir annenin 5 yanlış yapan kızına gösterdiği sert tepki gündem..
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı...
Yaz geldi ama kar bitmedi! Artvin yaylalarında zorlu mesai
Yerel

Yaz geldi ama kar bitmedi! Artvin yaylalarında zorlu mesai

Artvin'de haziran ayının ortasında yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23