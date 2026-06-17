Spivak ayrıca, “Bu, Kevin Warsh başkanlığında gerçekleşen ilk FOMC toplantısı. Yatırımcılar hâlâ onun şahin geçmişini, yükselen enflasyonu ve Beyaz Saray’ın daha güvercin bir politika talebini nasıl dengeleyeceği konusunda emin değil” ifadelerini kullandı. CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar artık Aralık ayında ABD’de faiz artırımı olasılığını yüzde 59 olarak görüyor. Bu oran, ABD-İran barış anlaşması açıklanmadan önce geçen hafta yaklaşık yüzde 70 seviyesindeydi.