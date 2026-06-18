ABD'ye güvendikleri güne pişman oldular: Türkiye'den kritik silahı istediler

On yıllardır Körfez ülkelerinin İran'a karşı askeri koruma konusunda neredeyse tamamen ABD'ye bağımlı olduğu vurgulanan haberde, Washington'ın savunma sistemlerinin İran saldırıları sırasında hantal ve verimsiz kaldığı aktarıldı. "Bu verimsizlik, Washington'daki siyasi kararsızlık ve belirsizlikle birleşince, ABD-Körfez savunma ortaklığındaki eksiklikleri ortaya koydu" ifadelerine yer verilen haberde, uzmanların "İran'daki savaş birçok şeyi ortaya koydu" dediği görüldü. Türkiye'nin savunma kapasitesinin çeşitli avantajlar sunduğunu belirtilen haberde, farklı bir uzmanın da "Türkiye, bu devletlerin karşı karşıya kaldığı tehditler için doğru fiyatta ve doğru teknoloji seviyesinde teçhizat sağlıyor." dediği aktarıldı.