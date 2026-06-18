ABD'ye güvendikleri güne pişman oldular: Türkiye'den kritik silahı istediler

Bölgedeki birçok ülkenin, İsrail'den memnun olmadığı belirtilen haberde, Türkiye'nin kendisini daha çok İsrail egemenliğindeki bir bölgesel düzene karşı bir alternatif veya denge unsuru olarak konumlandırmaya çalıştığı aktarıldı. Haberin son kısmında ise şu ifadeler yer verildi: "Körfez ülkeleri için Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi, hem iç güvenliği güçlendirme hem de İsrail'in yurt dışındaki etkisini kontrol altında tutma konusunda çifte avantaj sağlayabilir. Savunma ortaklıklarının güçlendirilmesi, bu fırsatı değerlendirdiklerini gösteriyor."