Kahve ve çöreğin o sinematik uyumuna veda etme zamanı gelmiş olabilir. Yoğun şeker ve rafine un içeren bu gıdalar, kahvedeki kafeinle birleştiğinde kan şekerinizi hızla gökyüzüne çıkarır ve çok kısa bir süre sonra aynı hızla yere çakılmasına neden olur. Sonuç mu? Kahve içtikten yarım saat sonra gelen ani bir yorgunluk, uyku hali ve daha fazla tatlı krizi.