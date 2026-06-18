  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Onun için dualar edip namazlar kıldık' diyen Cübbeli Ahmet Hoca güzel haberi aldığını duyurdu Beşiktaşlılar kale için güzel haberi alacak mı? Büyük sürpriz eldivende mi olacak? Yorgunluk, uyku hali ve tatlı krizi... Kafeinin yanında asla tüketmeyin! Lokum ve... ABD'ye güvendikleri güne pişman oldular: Türkiye'den kritik silahı istediler Yavrularına yiyecek taşıyorlar Biçerdöverlerden leyleklere ziyafet sofrası Türkiye genelinde geçerli olacak! Sinema biletlerine büyük indirim Uzman isim net konuştu: Çocuklar kene ısırığının farkına varmayabilir AJet'ten bilet kampanyası! Evinde, balkonunda veya bahçesinde bitki yetiştirenler... Yazın bitkileri sulamak için en doğru saat açıklandı!
#1
Foto - Yorgunluk, uyku hali ve tatlı krizi... Kafeinin yanında asla tüketmeyin! Lokum ve...

Güne zinde başlamak, öğle mahmurluğunu üzerimizden atmak ya da dostlarla keyifli bir sohbeti paylaşmak için çoğumuzun ilk tercihi sıcacık bir fincan kahve oluyor. Ancak kahve tek başına harika bir antioksidan kaynağıyken, yanına eşlik eden bazı popüler atıştırmalıklar bu mucizevi içeceği adeta bir sağlık düşmanına dönüştürebilir.

#2
Foto - Yorgunluk, uyku hali ve tatlı krizi... Kafeinin yanında asla tüketmeyin! Lokum ve...

Uzmanlar uyarıyor: Kahve içerken bu 5 besinden uzak durmazsanız, mide sorunlarından ani kan şekeri dalgalanmalarına kadar pek çok problemle karşılaşabilirsiniz. İşte kahveyle asla yan yana gelmemesi gereken o besinler.

#3
Foto - Yorgunluk, uyku hali ve tatlı krizi... Kafeinin yanında asla tüketmeyin! Lokum ve...

Kahve ve çöreğin o sinematik uyumuna veda etme zamanı gelmiş olabilir. Yoğun şeker ve rafine un içeren bu gıdalar, kahvedeki kafeinle birleştiğinde kan şekerinizi hızla gökyüzüne çıkarır ve çok kısa bir süre sonra aynı hızla yere çakılmasına neden olur. Sonuç mu? Kahve içtikten yarım saat sonra gelen ani bir yorgunluk, uyku hali ve daha fazla tatlı krizi.

#4
Foto - Yorgunluk, uyku hali ve tatlı krizi... Kafeinin yanında asla tüketmeyin! Lokum ve...

Eğer kahvenizin yanında cips veya baharatlı kuruyemişler tüketmeyi seviyorsanız, midenize büyük bir haksızlık yapıyorsunuz demektir. Kafein, mide asidini artıran ve yemek borusu kapakçığını gevşeten bir yapıya sahiptir. Üzerine bir de baharatlı yiyecekler eklendiğinde; mide yanması, reflü ve hazımsızlık kaçınılmaz hale gelir.

#5
Foto - Yorgunluk, uyku hali ve tatlı krizi... Kafeinin yanında asla tüketmeyin! Lokum ve...

Kahve, doğası gereği idrar söktürücü (diüretik) bir etkiye sahiptir ve vücuttan su atılmasına neden olur. Yanında tüketilen yoğun tuzlu gıdalar ise vücudun su dengesini tamamen altüst eder. Bu ikili bir araya geldiğinde yoğun bir susuzluk hissi, baş ağrısı ve vücutta ödem oluşumu tetiklenebilir.

#6
Foto - Yorgunluk, uyku hali ve tatlı krizi... Kafeinin yanında asla tüketmeyin! Lokum ve...

Kahvaltıda kahvenin yanına yakıştırılan o lezzetli şarküteri ürünleri, yüksek oranda doymuş yağ ve sodyum içerir. Kahveyle birlikte tüketildiklerinde sindirim sürecini ciddi şekilde yavaşlatırlar. Ayrıca kafeinin damarları daraltıcı etkisi ile bu gıdaların yüksek sodyum oranı birleştiğinde tansiyon dengeniz riske girebilir.

#7
Foto - Yorgunluk, uyku hali ve tatlı krizi... Kafeinin yanında asla tüketmeyin! Lokum ve...

"Kahvenin yanına en çok çikolata yakışır" diyenlerdenseniz, küçük bir nüans hayati önem taşıyor. Sütlü ve beyaz çikolatalar yüksek oranda şeker ve yağ içerdiği için kahvenin metabolizmayı hızlandırıcı etkisini sıfırlar. Ayrıca kafein, bu tatlılardaki kalsiyumun emilimini de azaltabilir. Eğer çikolatadan vazgeçemiyorsanız, tercihiniz her zaman kakao oranı p ve üzerinde olan, antioksidan zengini bitter çikolata olmalıdır.

#8
Foto - Yorgunluk, uyku hali ve tatlı krizi... Kafeinin yanında asla tüketmeyin! Lokum ve...

Kahve keyfinizi bölmek istemiyor ama sağlığınızı da korumak istiyorsanız, fincanınızın yanına şu sağlıklı alternatifleri ekleyebilirsiniz: -Çiğ Kuruyemişler: Kavrulmamış ve tuzsuz badem, ceviz veya fındık. -Kuru Meyveler: Doğal şeker ihtiyacını karşılamak için 1-2 adet gün kurusu kayısı veya hurma.

#9
Foto - Yorgunluk, uyku hali ve tatlı krizi... Kafeinin yanında asla tüketmeyin! Lokum ve...

-Yulaflı ve Muzlu Kurabiyeler: Evde unsuz ve şekersiz hazırlayabileceğiniz sağlıklı atıştırmalıklar.

#10
Foto - Yorgunluk, uyku hali ve tatlı krizi... Kafeinin yanında asla tüketmeyin! Lokum ve...

-Pirinç Patlağı: Üzerine ince bir kat fıstık ezmesi sürülmüş pirinç patlakları, hafif ve enerjik bir seçenek sunar. Unutmayın, kahve kendi başına bir şifa kaynağıdır; onu neyle taçlandırdığınız ise tamamen sizin elinizde! Sağlıklı ve keyifli kahve saatleri dileriz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir orası kalmıştı…. Denizin ortasında sopalarla birbirlerine girdiler
Gündem

Bir orası kalmıştı…. Denizin ortasında sopalarla birbirlerine girdiler

Mersin'in Silifke ilçesindeki Yapraklı Koy Plajı'nda denize giren kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede sopalı ve yumruklu kavgaya dön..
Akit'in gündemden düşürmediği hukuksuzlukta geri adım! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca tahliye edildi
Gündem

Akit'in gündemden düşürmediği hukuksuzlukta geri adım! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca tahliye edildi

Psikolojisi bozuk kızının iftirası ve laikçi yobazların baskısıyla hapse atılan Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel Hoca, Yargıtay’ın ..
AK Parti’ye dönecek mi? Rasim Arı için kulisler hareketlendi
Spor

AK Parti’ye dönecek mi? Rasim Arı için kulisler hareketlendi

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın gelecek hafta AK Parti’ye katılmasının beklendiği ileri sürüldü.
Kılıçdaroğlu destekçisi eski vekil Özgür Özel’i 'nazikçe' uyardı: Üçün birini alırsın!
Gündem

Kılıçdaroğlu destekçisi eski vekil Özgür Özel’i 'nazikçe' uyardı: Üçün birini alırsın!

Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinden eski milletvekili Faik Tunay, katıldığı televizyon programında CHP’de yaşanan krize ilişkin yaptığı konu..
9 vekilin üyeliğini Yargıtay sildi: Enginyurt Kılıçdaroğlu’na saldırdı!
Gündem

9 vekilin üyeliğini Yargıtay sildi: Enginyurt Kılıçdaroğlu’na saldırdı!

10 Haziran'da yapılan CHP MYK'sında 'partiden kesin ihraç' talebiyle 'tedbirli' olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen 9 CHP mil..
Camideki cinsel ilişki rezaletine tutuklama!
Gündem

Camideki cinsel ilişki rezaletine tutuklama!

İzmit'te bir camiye girerek ahlaksızca eylemlerde bulunan ve bu iğrençliği "fantezi" safsatasıyla savunan şahıslardan biri tutuklandı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23