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#1
Foto - Yavrularına yiyecek taşıyorlar Biçerdöverlerden leyleklere ziyafet sofrası

Kırklareli'nde leylekler, arpa hasadının sürdüğü tarlalarda biçerdöverlerin peşinden giderek hasat sırasında ortaya çıkan çekirge ve böceklerle besleniyor.

#2
Foto - Yavrularına yiyecek taşıyorlar Biçerdöverlerden leyleklere ziyafet sofrası

Mart ayında bölgeye gelen leylekler, kuluçka döneminin ardından dünyaya gelen yavrularını besleyebilmek için tarlalarda avlanıyor.

#3
Foto - Yavrularına yiyecek taşıyorlar Biçerdöverlerden leyleklere ziyafet sofrası

Büyük uğraşlarla yavrularını büyüten leylekler, arpa ve buğday tarlalarında hasat döneminde sıkça görülüyor.

#4
Foto - Yavrularına yiyecek taşıyorlar Biçerdöverlerden leyleklere ziyafet sofrası

Biçerdöverlerin peşinden ilerleyen leylekler, ortaya çıkan çekirge ve böcekleri avlayarak besleniyor.

#5
Foto - Yavrularına yiyecek taşıyorlar Biçerdöverlerden leyleklere ziyafet sofrası

Asilbeyli köyünde tarlasını hasat ettiren çiftçi Ender Günay, leyleklerin hasatla birlikte tarlalarda avlandıklarını söyledi.

#6
Foto - Yavrularına yiyecek taşıyorlar Biçerdöverlerden leyleklere ziyafet sofrası

Leyleklerin kendilerine eşlik ettiğini ifade eden Günay, "Biçerdöver arpayı biçmeye başladığında tarladaki böcekler ve çekirgeler gün yüzüne çıkıyor.

#7
Foto - Yavrularına yiyecek taşıyorlar Biçerdöverlerden leyleklere ziyafet sofrası

Leylekler de bunu fırsat bilip hemen geliyorlar. Onlar doğal yoldan beslenip nasiplerini arıyor.

#8
Foto - Yavrularına yiyecek taşıyorlar Biçerdöverlerden leyleklere ziyafet sofrası

Hasat boyunca bu güzel manzarayı izlemek bizi de mutlu ediyor." diye konuştu.

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