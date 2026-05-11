Dursun Özbek ve Okan Buruk, 'dipte' aldıkları Galatasaray'ı rekorlarla zirveye taşıdı

Buruk yönetimindeki "Cimbom" 2024-2025 sezonunda üst üste 3. şampiyonluğunu elde ederek toplamda 25 şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, şampiyon kadroya Victor Osimhen, Gabriel Sara, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Michy Batshuayi, Mario Lemina gibi sezonda etkili rol alan oyuncular dahil etti. Sezona Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisi ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a elenmeyle başlayan sarı-kırmızılı ekip, sezonun devamında ayağa kalkmasını bildi. Sezonu 95 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde lider tamamlayan Galatasaray, üst üste 3, toplamda ise 25. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk takım oldu.