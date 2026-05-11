Dursun Özbek ve Okan Buruk, 'dipte' aldıkları Galatasaray'ı rekorlarla zirveye taşıdı

"Cimbom" 20 takımla oynanan sezonu 102 puanla tamamlayarak Süper Lig rekoru kırdı ve şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılar, bu başarıyla Süper Lig'de 2'de 2 yaptı. Türkiye Kupası'na yine çeyrek finalde veda eden Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'yı ise müzesine götürdü. Okan Buruk yönetiminde ilk kez Avrupa'da mücadele eden Galatasaray, ön elemeden katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın bulunduğu grupta iyi performans sergilemesine rağmen istediği sonuçları alamadı. Grubunu üçüncü bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden sarı-kırmızılı takım, play-off'ta Çekya temsilcisi Sparta Prag'a elenerek şok bir sonuç yaşadı.