Dünya'yı yöneten ailelerin gözü kulağı Diyarbakır'da! Özel izinle girilebiliyor

Zerzevan kalesi, Türkiye’de kazıların 12 ay boyunca devam ettiği 20 arkeolojik bölge arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dicle Üniversitesi’nin işbirliği ile kazı - restorasyon çalışmaları, Türk Tarih Kurumu, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çınar Kaymakamlığı, İşkur, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Gap Bölge Kalkınma İdaresi tarafından destekleniyor. Özel sektör kuruluşu Safir Tuz da çalışmalara çok önemli katkı sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da bizzat ziyaret ederek yakından ilgilendiği kazılar sonucu, 60 dönümlük alanda 15 metreye varan surlar, evler, tahıl ve silah depoları, sığınaklar, su kanalları, sarnıçlar, kilise, kaya sunağı gibi mimari kalıntılar ortaya çıkarılmış. Mithras tapınağı ise buluntuları taçlandıran bir keşif olmuş.