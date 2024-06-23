2024-06-23 23:14:50 Dünyayı sarsacak Patriot kararı! Tamamen durduruldu
ABD, Patriot önleme füzeleriyle ilgili dünyayı yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı.
ABD, Patriot önleme füzeleriyle ilgili dünyayı yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı.
Ulusavunma'da yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri, Patriot önleme füzelerinin Ukrayna’ya gönderilmesine acil ihtiyaç duyulması nedeniyle teslimatları durdurma kararı aldı…
Patriot ve NASAMS önleyicilerinin Ukrayna ve Tayvan dışındaki tüm ülkelere teslimatını geçici olarak durdurma kararı, müttefiklerin hava savunma yeteneklerini etkilebilir.
Özellikle Ukrayna’da ve Kızıldeniz çevresindeki Husi insansız hava araçlarına karşı yoğun bir şekilde kullanıldıktan sonra ABD’nin füze stoku konusunda endişeler bulunmaktadır.
Ukrayna’ya daha fazla füze gönderilmesi, ABD’nin rezervlerinin daha fazlasını kullanmakta sınırlı kalabileceğini gösteriyor.
Önleme füzelerini bekleyen ABD müttefikleri için 16 aylık bir gecikme tahmin ediliyor. Ayrıca, söz verilen silahların teslim edilmemesi, ABD’nin gelecekteki vaatleri için güvenilirliğine zarar verebilir.
Bu karar Temel olarak, kesin emirler olsa da, ABD’nin doğrudan çatışma içinde olmasa bile zaman çizelgelerini değiştirebileceğini gösteriyor. Bu esneklik potansiyel alıcıların gelecekteki kararlarını etkileyebilir…
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