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Dünyayı sarsacak Patriot kararı! Tamamen durduruldu

2024-06-23 23:14:50
Dünyayı sarsacak Patriot kararı! Tamamen durduruldu

ABD, Patriot önleme füzeleriyle ilgili dünyayı yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı.

#1
Foto - Dünyayı sarsacak Patriot kararı! Tamamen durduruldu

Ulusavunma'da yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri, Patriot önleme füzelerinin Ukrayna’ya gönderilmesine acil ihtiyaç duyulması nedeniyle teslimatları durdurma kararı aldı…

#2
Foto - Dünyayı sarsacak Patriot kararı! Tamamen durduruldu

Patriot ve NASAMS önleyicilerinin Ukrayna ve Tayvan dışındaki tüm ülkelere teslimatını geçici olarak durdurma kararı, müttefiklerin hava savunma yeteneklerini etkilebilir.

#3
Foto - Dünyayı sarsacak Patriot kararı! Tamamen durduruldu

Özellikle Ukrayna’da ve Kızıldeniz çevresindeki Husi insansız hava araçlarına karşı yoğun bir şekilde kullanıldıktan sonra ABD’nin füze stoku konusunda endişeler bulunmaktadır.

#4
Foto - Dünyayı sarsacak Patriot kararı! Tamamen durduruldu

Ukrayna’ya daha fazla füze gönderilmesi, ABD’nin rezervlerinin daha fazlasını kullanmakta sınırlı kalabileceğini gösteriyor.

#5
Foto - Dünyayı sarsacak Patriot kararı! Tamamen durduruldu

Önleme füzelerini bekleyen ABD müttefikleri için 16 aylık bir gecikme tahmin ediliyor. Ayrıca, söz verilen silahların teslim edilmemesi, ABD’nin gelecekteki vaatleri için güvenilirliğine zarar verebilir.

#6
Foto - Dünyayı sarsacak Patriot kararı! Tamamen durduruldu

Bu karar Temel olarak, kesin emirler olsa da, ABD’nin doğrudan çatışma içinde olmasa bile zaman çizelgelerini değiştirebileceğini gösteriyor. Bu esneklik potansiyel alıcıların gelecekteki kararlarını etkileyebilir…

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Yorumlar

Enver Yüksel

Gelecek Hizbullah - israil savaşı için ukrayna önemli değil ! öncelik israil,e veriliyor ! Değil patriot önleme bütün askerlerini dahi gönderse abd israil,e Hizbullah israil,i yok edecek inşallah .
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