Dünyayı heyecanlandıran buluş! İnsan teri ile artık telefonları şarj edebileceksiniz

Joule adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında bilim insanları, cihazlarını test etmek için bir gönüllüden, aleti parmağına takarken yazma, dokunma ve hatta uyuma gibi çeşitli görevleri yerine getirmesi istendi. Cihaz, 10 saatlik uykunun ardından, bir elektronik kol saatini 24 saat çalıştırmaya yetecek kadar yaklaşık 400 milijoule enerji topladı. Bir saatlik sıradan yazı yazma ve fare tıklaması gibi sıradan faaliyetlerde ise cihaz neredeyse 30 milijoule enerji üretti. Yin, “Diğer terle çalışan giyilebilir cihazların aksine, bizim teknolojimiz kullanıcılardan hiçbir fiziksel girdi istemiyor. Bu çalışma, giyilebilir cihazları sıradan insanlar için daha pratik, kullanışlı ve erişilebilir hale getirmek için atılmış bir adımdır. Yakında insanlar telefonlarını parmaklarıyla şarj edebilirler” dedi.