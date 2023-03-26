Dünyayı gezdiler Türkiye'ye hayran kaldılar

Türkiye ve insanları muhteşem. Bizim amacımız yavaş yavaş seyahat etmek manzaranın tadını çıkarmak. Türkiye muhteşem, manzaraları çok güzel. İnsanlar çok iyi. Hayatımda İlk defa bu kadar iyi niyetli insanlarla karşılaştım. Yemekleri çok harika. İnsanları çoğu zaman bizi yemeğe, çaya ve uyumaya davet ediyor. İstanbul’a varmak için 60 gün planlıyoruz. Zor değil adım adım gidiyoruz sıkıntı yok” dedi.