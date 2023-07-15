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"Dünyayı garipler kurtarır" 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!

2023-07-15 07:52:47
"Dünyayı garipler kurtarır" 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Altuğ Ömer Halisdemir'i anlattı. "Ne demişti Müslüm Gürses şarkısında? "Yakarsa dünyayı garipler yakar..." Ben de diyorum ki; kurtarırsa dünyayı yine garipler kurtarır! İlhamımı, 15 Temmuz'un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir'den aldım. Elime onun ailesiyle birlikte çekilen bir çocukluk fotoğrafı geçti. Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde 7 çocuklu bir ailenin ferdiydi Ömer Halisdemir. Kıt kanaat okuyabilmişti. Belli ki en büyük fakirliğin, 'vatanı kaybetmek' olduğu öğretilmiş ona… Gözünü kırpmadan hainlerin üzerine yürümüş, sözde komutanlarını alnının ortasından vurup yere sermiş, sonra da şehadet şerbetini içmişti... Belki de ölümlerin en hayırlısı ona nasip olmuştu... Hakkını helâl et aslanım, yiğidim!" İşte o yazı...

#1
Foto - "Dünyayı garipler kurtarır" 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!

Ne demişti merhum Müslüm Gürses şarkısında? "Yakarsa dünyayı garipler yakar..." Öyle de olmuyor mu zaten? Ama kurtarırsa dünyayı yine garipler kurtarır. Bu söz de benden.

#2
Foto - "Dünyayı garipler kurtarır" 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!

İlhamımı 15 Temmuz'un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir'den aldım. Elime onun ailesiyle birlikte çekilen bir çocukluk fotoğrafı geçti.

#3
Foto - "Dünyayı garipler kurtarır" 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!

Niğde'nin Çukurkuyu beldesinde 7 çocuklu bir ailenin ferdiydi Ömer. Kıt kanaat okuyabilmişti. Belgesi, dizlerindeki yamalardı işte. Belli ki en büyük fakirliğin, "vatanı kaybetmek" olduğu öğretilmişti ona. Hem aile hem de asker ocağında...

#4
Foto - "Dünyayı garipler kurtarır" 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!

Onun için komutanının "Bu işin ucunda şehitlik var Ömer'im, hakkını helal et" sözüne sadece tek bir karşılık vermişti: "Emredersiniz komutanım."

#5
Foto - "Dünyayı garipler kurtarır" 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!

Sonra... Sonrası hepimizin malumu... Gözünü kırpmadan hainlerin üzerine yürümüş, sözde komutanlarını alnının ortasından vurup yere sermiş, sonra da şehadet şerbetini içmişti... Belki de ölümlerin en hayırlısı ona nasip olmuştu...

#6
Foto - "Dünyayı garipler kurtarır" 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!

Yiğidim, aslanım... Sana zamanında bir bayramlık pantolon alamamanın hüznü ve utancı ile baş başayım. Hakkını helâl et...

#7
Foto - "Dünyayı garipler kurtarır" 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!

Nerede Ömer'imin dizisi? "Ömer" adıyla bir dizinin başlayacağını ilk duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Sandım ki milli kahramımız Ömer Halisdemir'in hayatı bir diziye konu olacak. Ama nerdeee? Elin Amerikalısı, Rambo diye tamamen hayali bir kahraman yaratıp, dizi dizi filmini çekti ve bize yutturdu. Ona sapanla helikopter düşürtüp, hepimizi aptal yerine koydu.

#8
Foto - "Dünyayı garipler kurtarır" 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!

Oysa benim vatanımın her metrekare toprağından ayrı kahraman fışkırır. Ömer Halisdemir gibi Anadolu'nun bağrından çıkıp, bin bir yokluk ve güçlük içinde profesyonel asker olmayı başaran sonra da bir an bile tereddüt etmeden vatanı uğruna ölüme yürüyen bu 'gerçek' kahraman ABD'nin elinde olsaydı, dünya çoktan onun hayat hikayesini ezberlemişti.

#9
Foto - "Dünyayı garipler kurtarır" 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!

Şimdi gecikmeyle de olsa kolları sıvama zamanıdır. Halisdemir'in hikayesini dizi yapalım. Onun ekseninde 15 Temmuz'un hikayesini tüm gerçekliğiyle anlatan bir kahramanlık dizisi çekelim. Zamanında onlara gerektiği kadar ilgi ve sevgi gösteremedik. Bari anılarını yaşatmak için daha fazlasını yapalım.

#10
Foto - "Dünyayı garipler kurtarır" 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!

BU BAYRAK İNMEYECEK Günlerden 15 Temmuz... Bu köşe var oldukça her 15 Temmuz'da buraya bayrak gibi asacağım şiirimi bir kez daha yayınlıyorum. Bana soracak olursanız, bu dizeler her yıl biraz daha anlam ve önem kazanıyor. Her okuduğumda şehitlerimizin ruhuna yüreğimden Fatihalar akıyor. Vatanın bekası için hayatını, kolunu, bacağını feda eden tüm kahramanlarımız, Allah sizden binlerce kez razı olsun.

#11
Foto - "Dünyayı garipler kurtarır" 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!

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