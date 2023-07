"Dünyayı garipler kurtarır" 15 Temmuz’un ölümsüz kahramanı Ömer Halisdemir hakkını helal et yiğidim!

BU BAYRAK İNMEYECEK Günlerden 15 Temmuz... Bu köşe var oldukça her 15 Temmuz'da buraya bayrak gibi asacağım şiirimi bir kez daha yayınlıyorum. Bana soracak olursanız, bu dizeler her yıl biraz daha anlam ve önem kazanıyor. Her okuduğumda şehitlerimizin ruhuna yüreğimden Fatihalar akıyor. Vatanın bekası için hayatını, kolunu, bacağını feda eden tüm kahramanlarımız, Allah sizden binlerce kez razı olsun.