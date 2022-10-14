Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Sırrı resmen çözüldü

Bu sonuçlar, Mars'ta sıvı su olamayacağı anlamına gelmiyor. Tempe'deki Arizona Eyalet Üniversitesi'nden gezegen bilimcisi Aditya Khuller, yeni bulgunun 'makul bir senaryo' olduğunu söyleyerek; 'ancak bilim insanları Kızıl Gezegenden çok daha fazla veri elde edene kadar, Mars'ta sıvı suyun gerçekten var olup olmadığını bilmek zor olacak. Bu noktada açık fikirli olmak önemli' dedi.