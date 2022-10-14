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Doğa
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Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Sırrı resmen çözüldü

2022-10-14 14:32:21
Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Sırrı resmen çözüldü

Mars'ta sıvı halde su bulunduğuna dair ortaya çıkan iddialarla ilgili detaylar resmen belli oldu.

#1
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Sırrı resmen çözüldü

Araştırmacılar Mars'ta sıvı halde su bulunduğuna dair ilk kanıtlara ulaşıldığını duyurmuştu. Bilim insanlarına göre, Kızıl Gezegen'in güney kutbunda bulunan 1.5 kilometre kalınlığındaki buz tabakasının altında 20 kilometre genişliğinde bir göl bulunuyordu.

#2
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Sırrı resmen çözüldü

Gezegende su kaynağının varlığının kanıtlanması, Mars'ta hayat olma ihtimalini de yeniden gündeme getirdi.

#3
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Sırrı resmen çözüldü

Bu keşfin duyurulması tüm dünyada günlerce konuşulmuştu.

#4
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Sırrı resmen çözüldü

Ancak yapılan son araştırma gömülü gölün sırrını ortaya çıkardı.

#5
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Sırrı resmen çözüldü

2021'de bir grup, araştırmacıların gözlemlediği güçlü radar sinyallerinden sıvı su yerine kil minerallerinin ve donmuş tuzlu suların sorumlu olabileceğini öne sürdü. Bu radyo dalgası ölçümleri, Mars'ın yörüngesinde bulunan bir uzay aracı tarafından yapılıyor.

#6
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Sırrı resmen çözüldü

Bir başka ekip, sıradan kaya ve buz katmanlarının daha önce suya atfedilen aynı radar sinyallerinin çoğunu üretebileceğini gösterdi.

#7
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Sırrı resmen çözüldü

Cornell Üniversitesi'nden gezegen bilimci Dan Lalich ve meslektaşları, hepsi Mars'ta bol olduğu bilinen düz kaya, su buzu ve karbondioksitli buz katmanlarının radyo dalgalarını nasıl yansıttığını hesapladı. Lalich, 'Oldukça basit bir analizdi' diyor.

#8
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Sırrı resmen çözüldü

Araştırmacılar, sıvı sudan kaynaklandığı düşünülen anormal derecede güçlü radar sinyallerinden bazılarını yeniden üretebileceklerini de keşfettiler.

#9
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Sırrı resmen çözüldü

Lalich, farklı kaya ve buz katmanlarından gelen bireysel radar sinyallerinin, katmanlar belirli bir kalınlıkta olduğunda bir araya geldiğini söyledi.

#10
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Sırrı resmen çözüldü

Bu da daha sonra bir uzay aracının aletleri tarafından algılanan daha güçlü bir sinyal üretiyor.

#11
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Sırrı resmen çözüldü

Ancak bu aletler, bir katmandan gelen bir radyo dalgası ile birden çok katmanın sonucu olan bir radyo dalgası arasındaki farkı her zaman ayıramıyor.

#12
Foto - Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Sırrı resmen çözüldü

Bu sonuçlar, Mars'ta sıvı su olamayacağı anlamına gelmiyor. Tempe'deki Arizona Eyalet Üniversitesi'nden gezegen bilimcisi Aditya Khuller, yeni bulgunun 'makul bir senaryo' olduğunu söyleyerek; 'ancak bilim insanları Kızıl Gezegenden çok daha fazla veri elde edene kadar, Mars'ta sıvı suyun gerçekten var olup olmadığını bilmek zor olacak. Bu noktada açık fikirli olmak önemli' dedi.

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