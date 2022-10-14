2022-10-14 14:32:21 Dünyayı ayağa kaldıran keşif! Sırrı resmen çözüldü
Mars'ta sıvı halde su bulunduğuna dair ortaya çıkan iddialarla ilgili detaylar resmen belli oldu.
Mars'ta sıvı halde su bulunduğuna dair ortaya çıkan iddialarla ilgili detaylar resmen belli oldu.
Araştırmacılar Mars'ta sıvı halde su bulunduğuna dair ilk kanıtlara ulaşıldığını duyurmuştu. Bilim insanlarına göre, Kızıl Gezegen'in güney kutbunda bulunan 1.5 kilometre kalınlığındaki buz tabakasının altında 20 kilometre genişliğinde bir göl bulunuyordu.
Gezegende su kaynağının varlığının kanıtlanması, Mars'ta hayat olma ihtimalini de yeniden gündeme getirdi.
Bu keşfin duyurulması tüm dünyada günlerce konuşulmuştu.
Ancak yapılan son araştırma gömülü gölün sırrını ortaya çıkardı.
2021'de bir grup, araştırmacıların gözlemlediği güçlü radar sinyallerinden sıvı su yerine kil minerallerinin ve donmuş tuzlu suların sorumlu olabileceğini öne sürdü. Bu radyo dalgası ölçümleri, Mars'ın yörüngesinde bulunan bir uzay aracı tarafından yapılıyor.
Bir başka ekip, sıradan kaya ve buz katmanlarının daha önce suya atfedilen aynı radar sinyallerinin çoğunu üretebileceğini gösterdi.
Cornell Üniversitesi'nden gezegen bilimci Dan Lalich ve meslektaşları, hepsi Mars'ta bol olduğu bilinen düz kaya, su buzu ve karbondioksitli buz katmanlarının radyo dalgalarını nasıl yansıttığını hesapladı. Lalich, 'Oldukça basit bir analizdi' diyor.
Araştırmacılar, sıvı sudan kaynaklandığı düşünülen anormal derecede güçlü radar sinyallerinden bazılarını yeniden üretebileceklerini de keşfettiler.
Lalich, farklı kaya ve buz katmanlarından gelen bireysel radar sinyallerinin, katmanlar belirli bir kalınlıkta olduğunda bir araya geldiğini söyledi.
Bu da daha sonra bir uzay aracının aletleri tarafından algılanan daha güçlü bir sinyal üretiyor.
Ancak bu aletler, bir katmandan gelen bir radyo dalgası ile birden çok katmanın sonucu olan bir radyo dalgası arasındaki farkı her zaman ayıramıyor.
Bu sonuçlar, Mars'ta sıvı su olamayacağı anlamına gelmiyor. Tempe'deki Arizona Eyalet Üniversitesi'nden gezegen bilimcisi Aditya Khuller, yeni bulgunun 'makul bir senaryo' olduğunu söyleyerek; 'ancak bilim insanları Kızıl Gezegenden çok daha fazla veri elde edene kadar, Mars'ta sıvı suyun gerçekten var olup olmadığını bilmek zor olacak. Bu noktada açık fikirli olmak önemli' dedi.
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