  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
11
Dünyaya ilan ettiler! Tarih verdiler… Yüzen şehir geliyor

2021-11-24 14:11:06
Dünyaya ilan ettiler! Tarih verdiler… Yüzen şehir geliyor

Dünyayı kasıp kavuran iklim krizi ile mücadele kapsamında Güney Kore'de çığır açacak bir proje açıklandı. Busan kentinde yüzen bir şehir inşa edileceği resmi makamlar tarafından ilan edildi. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen projenin 2025 yılı itibarıyla bitirileceği belirtilirken, şehirde 75 hektarlık alanda 10 bin kişi yaşayacağı vurgulandı. Dünyanın ilk yüzen şehri, Güney Kore’nin Busan şehrinde inşa edilmeye başlıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen, sele dayanıklı Oceanix adlı yüzen şehrin 2025 yılına kadar inşa edileceği belirtildi.

#1
Foto - Proje liderleri tarafından imzalanan 'tarihi bir anlaşma' sayesinde yüzen şehrin inşaatının başlayacağı belirtilirken, şehir Kore'deki Busan sahilindeki topluluk, deniz tabanına demirlemiş birkaç adadan oluşacak.

Proje liderleri tarafından imzalanan 'tarihi bir anlaşma' sayesinde yüzen şehrin inşaatının başlayacağı belirtilirken, şehir Kore'deki Busan sahilindeki topluluk, deniz tabanına demirlemiş birkaç adadan oluşacak.

#2
Foto - Binaların çatılarındaki güneş panellerinden elektrik üretecek olan şehir, kendi yiyecek ve tatlı suyunu üretecek.

Binaların çatılarındaki güneş panellerinden elektrik üretecek olan şehir, kendi yiyecek ve tatlı suyunu üretecek.

#3
Foto - Yeni şehir, kalabalık kıyı toplulukları için yüzen şehirlerin uygunluğunu değerlendirmek için bir prototip görevi de görecek.

Yeni şehir, kalabalık kıyı toplulukları için yüzen şehirlerin uygunluğunu değerlendirmek için bir prototip görevi de görecek.

#4
Foto - BM tarafından desteklenen, Busan kentinin kıyılarında inşa edilen yüzen şehir, sel riskini ortadan kaldırmak için hepsi denizle birlikte yükselen birkaç insan yapımı adadan oluşan 'sele dayanıklı bir altyapıya' sahip olacak.

BM tarafından desteklenen, Busan kentinin kıyılarında inşa edilen yüzen şehir, sel riskini ortadan kaldırmak için hepsi denizle birlikte yükselen birkaç insan yapımı adadan oluşan 'sele dayanıklı bir altyapıya' sahip olacak.

#5
Foto - Şehrin yüzer platformları deniz tabanına demirleneceği için sel, tsunami ve Kategori 5 kasırgalar gibi doğal afetlere dayanabilecek.

Şehrin yüzer platformları deniz tabanına demirleneceği için sel, tsunami ve Kategori 5 kasırgalar gibi doğal afetlere dayanabilecek.

#6
Foto - 200 milyon dolara mal olacağı tahmin edilen yüzen şehrin büyüklüğüne henüz karar verilmezken, 75 hektarı kapsayan daha büyük köylerde 10 bine kadar kişinin konaklayabileceği aktarıldı.

200 milyon dolara mal olacağı tahmin edilen yüzen şehrin büyüklüğüne henüz karar verilmezken, 75 hektarı kapsayan daha büyük köylerde 10 bine kadar kişinin konaklayabileceği aktarıldı.

#7
Foto - Şehir ile ilgili konuşan BM-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, “Sürdürülebilir yüzen şehirler, bizim için mevcut olan iklim uyum stratejileri cephaneliğinin bir parçasıdır” derken, “Suyla savaşmak yerine, onunla uyum içinde yaşamayı öğrenelim” diye konuştu.

Şehir ile ilgili konuşan BM-Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, “Sürdürülebilir yüzen şehirler, bizim için mevcut olan iklim uyum stratejileri cephaneliğinin bir parçasıdır” derken, “Suyla savaşmak yerine, onunla uyum içinde yaşamayı öğrenelim” diye konuştu.

#8
Foto - Sharif,

Sharif, "Yüzen şehir konsepti aracılığıyla iklime uyum ve doğaya dayalı çözümler geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz ve Busan, prototipi yerleştirmek için ideal seçim" şeklinde konuştu.

#9
Foto - Her adanın altıgen şeklinde olacağı belirtilen şehirde, betondan 2 ila 3 kat daha sert bir kireç taşı kaplaması yer alacak. Her platformun altındaki kafesler, deniz tarağı, yosun veya diğer deniz ürünlerini tutmak için kullanılabilirken, balıkların atıkları bitkileri gübrelemek için kullanılacak.

Her adanın altıgen şeklinde olacağı belirtilen şehirde, betondan 2 ila 3 kat daha sert bir kireç taşı kaplaması yer alacak. Her platformun altındaki kafesler, deniz tarağı, yosun veya diğer deniz ürünlerini tutmak için kullanılabilirken, balıkların atıkları bitkileri gübrelemek için kullanılacak.

#10
Foto - Kentin inşasında, çeliğin çekme mukavemetinin altı katı ve negatif karbon ayak izine sahip, hızlı büyüyen bambu da dahil olmak üzere yerel kaynaklı malzemelere öncelik verileceği vurgulandı.

Kentin inşasında, çeliğin çekme mukavemetinin altı katı ve negatif karbon ayak izine sahip, hızlı büyüyen bambu da dahil olmak üzere yerel kaynaklı malzemelere öncelik verileceği vurgulandı.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan dolar yorumu
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan dolar yorumu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından 'Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz' dedi...
Amerikan ekonomisine darbe ilk darbe vuruldu! Fiyatlara yüzde 25 zam açıklaması
Dünya

Amerikan ekonomisine darbe ilk darbe vuruldu! Fiyatlara yüzde 25 zam açıklaması

ABD ve Kanada tarihinin en yüksek enflasyonu ile mücadele ederken, ülkelerin en büyük mağazalarından biri Dollar Tree, enflasyon nedeniyle ü..
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide neyi planlıyor? İbrahim Ufuk Kaynak işin aslını anlattı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide neyi planlıyor? İbrahim Ufuk Kaynak işin aslını anlattı

Arkeolog ve Sanat Tarihçisi İbrahim Ufuk Kaynak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik planının ne olduğunu anlattı.
Alaattin Çakıcı'dan sokağa çıkan provokatörlere sert tepki: Devlet sahipsiz değildir, devlete güvenin!
Gündem

Alaattin Çakıcı'dan sokağa çıkan provokatörlere sert tepki: Devlet sahipsiz değildir, devlete güvenin!

Kurdaki artışları bahane eden bazı provokatörler sokakları karıştırmak için harekete geçti. Halkı galeyana getirmeyen gruplara Alaattin Çakı..
Sedat Peker, Eymür'ün talimatı ile videoları kesti!
Gündem

Sedat Peker, Eymür'ün talimatı ile videoları kesti!

Sedat Peker'in ardından Semih Tufan Gülaltay da kameralar önüne geçti. Eymür ve Peker hakkında iddialarda bulunan Gülaltay "Peker'e video çe..
Kanser Tarama Programları Paneli’ düzenlendi
Kadın - Aile

Kanser Tarama Programları Paneli’ düzenlendi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü tarafınd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay