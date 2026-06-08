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Foto - Fenerbahçe seçimi biter bitmez paylaştı! Cübbeli Ahmet Hoca’dan gündemi sallayan "Aziz Yıldırım" mesajı

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda rakibi Hakan Safi'yi geride bırakarak yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'a tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

#2
Foto - Fenerbahçe seçimi biter bitmez paylaştı! Cübbeli Ahmet Hoca’dan gündemi sallayan "Aziz Yıldırım" mesajı

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aziz Yıldırım'ı tebrik etti. Ünlü, mesajında Aziz Yıldırım'ın geçmişte FETÖ ile mücadele eden isimlerden biri olduğunu vurguladı.

#3
Foto - Fenerbahçe seçimi biter bitmez paylaştı! Cübbeli Ahmet Hoca’dan gündemi sallayan "Aziz Yıldırım" mesajı

Ahmet Mahmut Ünlü paylaşımında, "Fenerbahçe seçimlerini üstün bir farkla kazanan Aziz Başkanımızı canıgönülden tebrik ediyor, FETÖ'yü en önce çözenlerden, onunla savaşanlardan ve bizimle birlikte onun gadrine uğrayanlardan biri olan kıymetli başkanımıza sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü, mesajının devamında Aziz Yıldırım'ın zor dönemlerde devletin yanında durduğunu belirterek, "Yılmayıp, baş eğmeyip, zulme karşı direnerek devletimizin daima yanında duran kıymetli başkanımıza kalan ömründe sağlık ve huzur diliyorum" dedi.

#4
Foto - Fenerbahçe seçimi biter bitmez paylaştı! Cübbeli Ahmet Hoca’dan gündemi sallayan "Aziz Yıldırım" mesajı

Paylaşımının sonunda Aziz Yıldırım'a seslenen Ahmet Mahmut Ünlü, "Aziz Başkanım, sen ismin gibi daima aziz olasın" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

misafir

Herkes bir takımın taraftarıdır, demekki Cübbeli denilen zat, Aziz başkanı seviyor. Aferin ona.
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