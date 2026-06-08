Ahmet Mahmut Ünlü paylaşımında, "Fenerbahçe seçimlerini üstün bir farkla kazanan Aziz Başkanımızı canıgönülden tebrik ediyor, FETÖ'yü en önce çözenlerden, onunla savaşanlardan ve bizimle birlikte onun gadrine uğrayanlardan biri olan kıymetli başkanımıza sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü, mesajının devamında Aziz Yıldırım'ın zor dönemlerde devletin yanında durduğunu belirterek, "Yılmayıp, baş eğmeyip, zulme karşı direnerek devletimizin daima yanında duran kıymetli başkanımıza kalan ömründe sağlık ve huzur diliyorum" dedi.