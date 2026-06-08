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"Topluca size katılalım" dedi mi? "Özgür Özel o partiye teklif yaptı" iddiasında sıcak gelişme
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“Topluca size katılalım” dedi mi? “Özgür Özel o partiye teklif yaptı” iddiasında sıcak gelişme

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik verilen ‘mutlak butlan’ kararı sonrasında parti içindeki liderlik krizi derinleşirken, Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia gündeme gelmişti. Mahkeme kararıyla görevden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel yönetiminin, DSP yönetimine "Partiyi bize verin" teklifinde bulunduğu öne sürülmüştü. İddiaların odağındaki CHP Grup Başkanvekili Murat Emir "DSP’yi teslim almak gibi bir önerim olmadı" diyerek iddiaları yalanladı.

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Foto - "Topluca size katılalım" dedi mi? "Özgür Özel o partiye teklif yaptı" iddiasında sıcak gelişme

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik ‘mutlak butlan’ kararı sonrası parti içindeki liderlik krizi sürerken, dikkat çeken bir iddia gündeme getirilmişti. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel yönetiminin Demokratik Sol Parti (DSP) yönetimiyle temas kurarak “Partiyi bize verin” teklifinde bulunduğunu öne sürmüştü.

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Foto - "Topluca size katılalım" dedi mi? "Özgür Özel o partiye teklif yaptı" iddiasında sıcak gelişme

Atik’in canlı yayında aktardığı iddiaya göre, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da bu görüşmeyi doğrulamış ve teklifin CHP Grup Başkanvekili Murat Emir tarafından iletildiğini söylemişti.

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Foto - "Topluca size katılalım" dedi mi? "Özgür Özel o partiye teklif yaptı" iddiasında sıcak gelişme

Söz konusu İddianın gündem olmasının ardından Emir, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Emir, DSP’ye yönelik herhangi bir “partiyi teslim alma” önerisinde bulunmadığını belirterek, görüşmenin DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak’la yapılan dostane bir sohbetten ibaret olduğunu ifade etti.

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Foto - "Topluca size katılalım" dedi mi? "Özgür Özel o partiye teklif yaptı" iddiasında sıcak gelişme

Emir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bir görüşme üzerinden yapılan abartılı spekülasyonlardan dolayı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Genel Başkan Yardımcısı Sayın İbrahim Yumuşak’la kendi ofisinde bir çay içimi süresinde, dostane ve içeriği yaşadığımız siyasal krizi de içeren bir sohbet gerçekleştirdik.

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Foto - "Topluca size katılalım" dedi mi? "Özgür Özel o partiye teklif yaptı" iddiasında sıcak gelişme

Benim DSP’yi teslim almak gibi bir önerim olmadığı gibi, böyle bir teklifin yapılabilmesinin son derece kabalık sayılacağı da açıktır. Genel Başkan Önder Aksakal’ın konuyu yanlış anlamış olabileceği olasıdır.”

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Yorumlar

Neron11

CHP den kopacak olanlar topluca İYİ partiye geçsin, nasıl olsa komisyoncu genel başkanı sonuna kadar hırsızlara destek veriyor bir partiyi mi esirgeyecek

Asil Ender

Murat emir Ankara’yı kemirdiniz,birazda chp yi kemirmiş oldunuz.Osman Gökçek bayağı bir semirdiğinizi söylüyor senden ses çıkmıyor.Aklanda gel chp ye.
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