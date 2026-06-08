“Topluca size katılalım” dedi mi? “Özgür Özel o partiye teklif yaptı” iddiasında sıcak gelişme
CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik verilen ‘mutlak butlan’ kararı sonrasında parti içindeki liderlik krizi derinleşirken, Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia gündeme gelmişti. Mahkeme kararıyla görevden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Özel yönetiminin, DSP yönetimine "Partiyi bize verin" teklifinde bulunduğu öne sürülmüştü. İddiaların odağındaki CHP Grup Başkanvekili Murat Emir "DSP’yi teslim almak gibi bir önerim olmadı" diyerek iddiaları yalanladı.