Dünyaya duyurdu! Trump, İran ile anlaşmaya varılması için dedi ve ekledi...

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, "Hayatta mı, değil mi, bilmiyorum. Şu ana kadar kimse onu gösteremedi." ifadesini kullandı. Trump, "(Mücteba Hamaney) Duyduğuma göre hayatta değilmiş. Eğer yaşıyorsa da ülkesi için çok akıllıca bir hamle yapmalı ve teslim olmalı." dedi.