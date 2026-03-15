Dünyaya duyurdu! Trump, İran ile anlaşmaya varılması için dedi ve ekledi...
Dünyaya duyurdu! Trump, İran ile anlaşmaya varılması için dedi ve ekledi...

ABD Başkanı Donald Trump İran ile ilgili NBC News televizyonuna konuştu.

Foto - Dünyaya duyurdu! Trump, İran ile anlaşmaya varılması için dedi ve ekledi...

ABD Başkanı Donald Trump, "koşullar henüz yeterince iyi olmadığı" gerekçesiyle saldırıları sona erdirmek için İran ile bir anlaşma yapmak istemediğini söyledi.

Foto - Dünyaya duyurdu! Trump, İran ile anlaşmaya varılması için dedi ve ekledi...

Trump, NBC News televizyonuna verdiği demeçte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırılar hakkında konuştu.

Foto - Dünyaya duyurdu! Trump, İran ile anlaşmaya varılması için dedi ve ekledi...

İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırıları karşısında diğer Orta Doğu ülkelerine saldırmasına "çok şaşırdığını" ifade eden Trump, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere ABD'nin Orta Doğu'daki müttefiklerinin "harika iş çıkardıklarını" belirtti.

Foto - Dünyaya duyurdu! Trump, İran ile anlaşmaya varılması için dedi ve ekledi...

"İran, bir anlaşma yapmak istiyor ama ben yapmak istemiyorum çünkü koşullar henüz yeterince iyi değil." şeklinde konuşan Trump, İran ile yapılacak olası bir anlaşmanın şartlarının "çok sağlam" olması gerektiğini vurguladı.

Foto - Dünyaya duyurdu! Trump, İran ile anlaşmaya varılması için dedi ve ekledi...

Saldırıları sona erdirecek olası bir anlaşmanın şartlarının ne olacağı sorusunu yanıtsız bırakan Trump, İran'ın nükleer hedeflerinden tamamen vazgeçeceğine dair bir taahhüdün anlaşmanın parçası olacağını dile getirdi.

Foto - Dünyaya duyurdu! Trump, İran ile anlaşmaya varılması için dedi ve ekledi...

ABD'nin Hark Adası'na yaptığı saldırının adanın büyük bir kısmını "tamamen yerle bir ettiğini" söyleyen Trump, adayı "sırf eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabileceklerini" belirtti.

Foto - Dünyaya duyurdu! Trump, İran ile anlaşmaya varılması için dedi ve ekledi...

Petrol fiyatlarındaki artışa ilişkin konuşan Trump, İran'a saldırıların sona ermesinin ardından fiyatların düşeceğini ifade etti.

Foto - Dünyaya duyurdu! Trump, İran ile anlaşmaya varılması için dedi ve ekledi...

Trump, "Orada o kadar çok petrol ve doğal gaz var ki, ama biliyorsunuz, şu anda biraz tıkanmış durumda. Çok yakında bu tıkanıklık giderilecek." şeklinde konuştu. Petrol fiyatlarının ara seçimleri etkilemesinden endişe duymadığını aktaran Trump, "Tek istediğim, İran'ın bir daha asla Orta Doğu'nun zorba gücü haline gelmemesini sağlamak." dedi.

Foto - Dünyaya duyurdu! Trump, İran ile anlaşmaya varılması için dedi ve ekledi...

Trump ayrıca, petrol fiyatlarındaki artışlar karşısında, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamak için diğer ülkelerle birlikte bir plan üzerinde çalıştıklarını belirtti. Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmaları için çok sayıda ülkeye çağrıda bulunduğunu söyleyen Trump, birkaç ülkenin yardımcı olmayı kabul ettiğini bildirdi.

Foto - Dünyaya duyurdu! Trump, İran ile anlaşmaya varılması için dedi ve ekledi...

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşediği konusunda net bir bilgi olmadığını, boğazı çok kapsamlı bir şekilde tarayacaklarının altını çizdi. ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etmesi konusunda Trump, "Mümkün." yanıtını verdi.

Foto - Dünyaya duyurdu! Trump, İran ile anlaşmaya varılması için dedi ve ekledi...

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, "Hayatta mı, değil mi, bilmiyorum. Şu ana kadar kimse onu gösteremedi." ifadesini kullandı. Trump, "(Mücteba Hamaney) Duyduğuma göre hayatta değilmiş. Eğer yaşıyorsa da ülkesi için çok akıllıca bir hamle yapmalı ve teslim olmalı." dedi.

Foto - Dünyaya duyurdu! Trump, İran ile anlaşmaya varılması için dedi ve ekledi...

Buna rağmen Trump, ölüm haberlerini henüz "bir söylenti" olarak nitelendirdi. Trump, İran'ın geleceği için "harika liderler adayları" olduğunu ancak isimlerini vererek onları tehlikeye atmak istemediğini belirtti.

Foto - Dünyaya duyurdu! Trump, İran ile anlaşmaya varılması için dedi ve ekledi...

ABD'nin denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin vermesi hakkında konuşan Trump, "Dünya için petrol istiyorum." ifadesini kullandı. Yaptırımların "kriz biter bitmez yeniden yürürlüğe gireceğini" vurgulayan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin anlaşmaya yanaşmamasına şaşırdığını dile getirdi.

Foto - Dünyaya duyurdu! Trump, İran ile anlaşmaya varılması için dedi ve ekledi...

Trump, "Zelenski'ye söyleyin bir anlaşma yapsın. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin anlaşmaya hazır. Zelenski ile anlaşmak çok daha zor." diye konuştu.

Foto - Dünyaya duyurdu! Trump, İran ile anlaşmaya varılması için dedi ve ekledi...

Rusya'nın İran'la istihbarat paylaştığı iddialarına ilişkin Trump, "Rusya belki bilgi veriyordur, belki de vermiyordur." dedi.

Foto - Dünyaya duyurdu! Trump, İran ile anlaşmaya varılması için dedi ve ekledi...

Trump ayrıca, "Biz de Ukrayna'ya biraz bilgi veriyoruz ve iki ülke arasında barış sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Doğulu

ABD Başkanı Trump duydun mu? Bu gece OSCAR ödülleri dağıtılıyor, haberiniz var mı? .... Size vermiyecekler galiba. Hemen oraya savaş ilan et B2 bombardıman uçaklarını kullan..... Ne olur ne olmaz.....
İran, dev bankayı vurdu
İran, dev bankayı vurdu

Misillemelerine devam eden İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan dev ABD bankasını vurdu.

Hark Adası'na saldırı sonrası İran'dan üstü kapalı tehdit: Çok tehlikeli
Hark Adası'na saldırı sonrası İran'dan üstü kapalı tehdit: Çok tehlikeli

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hark Adası ve Ebu Musa Adası'na yapılan saldırıda kullanılan HIMARS roket sisteminin Birleşik Arap Emirl..
Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!
Netanyahu ve Ben Gvir gerçekten de öldü mü? Siyonist rejimde "Deepfake" alarmı!

Siyonist işgal rejiminin sözde yöneticileri hakkındaki iddialar her geçen gün daha da netlik kazanıyor. Sosyal medyadaki teknik analizler ve..
İsrailli Bakanın evinde kan donduran sırlar: Orit Strook'un kızı babası tarafından tecavüze uğradı, başkalarına satıldı.
İsrailli Bakanın evinde kan donduran sırlar: Orit Strook’un kızı babası tarafından tecavüze uğradı, başkalarına satıldı.

İsrail Yerleşim ve Ulusal Görevler Bakanı Orit Strook’un kızının ölümü, işgal rejiminde taşları yerinden oynatacak bir skandalı gündeme taşı..
Netanyahu Geberdi: Siyonist işgal rejimi sarsılıyor!
Netanyahu Geberdi: Siyonist işgal rejimi sarsılıyor!

Siyonist işgal rejiminin eli kanlı elebaşı Netanyahu’nun akıbetiyle ilgili iddialar dünyayı çalkalıyor. İran'ın nokta atışı füze saldırıları..
Özlem Çerçioğlu'ndan Bülent Tezcan'a kötü haber
Özlem Çerçioğlu'ndan Bülent Tezcan'a kötü haber

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunacak.
