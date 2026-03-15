  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Enerji emici arkadaşlarınız! Ömrünüzden ömür çalan insanlar: Ya uzaklaşın, ya da hızlı yaşlanın Yarardan çok zarar!... Fenerbahçe'de Sidiki Cherif için çarpıcı gerçek! Apar topar getirilmişti bir de... Bayramı İstanbul'da geçirecekler dikkat: İşte İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği rota! Mete Yarar 'burası çok kritik' diyerek duyurdu: Savaş gemilerini batırırlar Tefekkürden laikçi kemalist partizana: İlber Ortaylı nasıl zehirlendi? Egoistti! Parayı, yemeyi, içmeyi, gezmeyi severdi! Egzamaya, ayak mantarına, cilt kuruluğuna şifa kaynağı! Ayakları 5 dakikada bebek gibi yapıyor Oscar gecesinde Türk lezzetleri! Menüde Antep baklavası var Bayram şekeri nasıl seçilmeli? İçinde palm yağı olan şekerler... Son kullanma tarihi uyarısı! Sıcak gelişme: Arap ülkesi Türkiye'ye petrol göndermeyi reddetti
Sağlık
17
Yeniakit Publisher
Egzamaya, ayak mantarına, cilt kuruluğuna şifa kaynağı! Ayakları 5 dakikada bebek gibi yapıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Egzamaya, ayak mantarına, cilt kuruluğuna şifa kaynağı! Ayakları 5 dakikada bebek gibi yapıyor

Bu şifa kaynağı; ayak mantarı, egzama ve cilt kuruluğuna şifa oluyor...

#1
Foto - Egzamaya, ayak mantarına, cilt kuruluğuna şifa kaynağı! Ayakları 5 dakikada bebek gibi yapıyor

Çay ağacı yağının ayak mantarı, egzama ve cilt kuruluğuna çare olduğu ortaya çıktı. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu doğal mucizenin cildi neme doyurarak ayakları 5 dakikada bebek gibi yumuşacık yaptığını doğruladı.

#2
Foto - Egzamaya, ayak mantarına, cilt kuruluğuna şifa kaynağı! Ayakları 5 dakikada bebek gibi yapıyor

Ayak mantarı, egzama, kaşıntı ve cilt kuruluğu gibi yaygın sorunlar, günlük yaşamı kabusa çevirebilir. Ancak doğadan gelen bir çözüm, bu problemlere karşı güçlü bir alternatif sunuyor: Çay ağacı yağı.

#3
Foto - Egzamaya, ayak mantarına, cilt kuruluğuna şifa kaynağı! Ayakları 5 dakikada bebek gibi yapıyor

Bilimsel araştırmalar ve dünya çapında uzmanların görüşleri, bu doğal yağın antifungal, antibakteriyel ve anti-inflamatuar özellikleriyle cilt sağlığında devrim yarattığını gösterdi.

#4
Foto - Egzamaya, ayak mantarına, cilt kuruluğuna şifa kaynağı! Ayakları 5 dakikada bebek gibi yapıyor

Sadece birkaç damlasıyla ayakları neme doyuran ve bebek gibi yumuşacık yapan çay ağacı yağı, kimyasal ürünlere ihtiyaç duymadan evde uygulanabilen pratik bir çözüm olarak öne çıktı.

#5
Foto - Egzamaya, ayak mantarına, cilt kuruluğuna şifa kaynağı! Ayakları 5 dakikada bebek gibi yapıyor

Avustralya’ya özgü Melaleuca alternifolia bitkisinden elde edilen çay ağacı yağı, yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanıldı.

#6
Foto - Egzamaya, ayak mantarına, cilt kuruluğuna şifa kaynağı! Ayakları 5 dakikada bebek gibi yapıyor

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, bu yağın özellikle ayak mantarı (tinea pedis) ve egzama gibi cilt sorunlarına karşı etkili olduğunu kanıtladı. İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi’nden dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Anthony Bewley, çay ağacı yağının antifungal özelliklerini vurguladı:

#7
Foto - Egzamaya, ayak mantarına, cilt kuruluğuna şifa kaynağı! Ayakları 5 dakikada bebek gibi yapıyor

“Çay ağacı yağı, Candida ve Trichophyton rubrum gibi mantar türlerine karşı güçlü bir etkiye sahip. Geleneksel yöntemlerdeki kullanımı, modern tıbbın da radarına girdi.”

#8
Foto - Egzamaya, ayak mantarına, cilt kuruluğuna şifa kaynağı! Ayakları 5 dakikada bebek gibi yapıyor

Journal of Dermatological Treatment’ta yayımlanan bir çalışma, çay ağacı yağının ayak mantarı enfeksiyonlarını p oranında azalttığını ortaya koydu. Ayrıca, % oranında çay ağacı yağı içeren etanol solüsyonunun, reçeteli ilaçlarla neredeyse aynı etkiye sahip olduğu belirlendi.

#9
Foto - Egzamaya, ayak mantarına, cilt kuruluğuna şifa kaynağı! Ayakları 5 dakikada bebek gibi yapıyor

ABD’li dermatolog Dr. Susan Taylor ise çay ağacı yağının egzama tedavisinde iltihap azaltıcı etkisine dikkat çekti:

#10
Foto - Egzamaya, ayak mantarına, cilt kuruluğuna şifa kaynağı! Ayakları 5 dakikada bebek gibi yapıyor

“Egzama kaynaklı kaşıntı ve kızarıklığı hafifletiyor, cildin yenilenmesini destekliyor. Ancak hassas ciltlerde alerji riskine karşı dikkatli olunmalı.”

#11
Foto - Egzamaya, ayak mantarına, cilt kuruluğuna şifa kaynağı! Ayakları 5 dakikada bebek gibi yapıyor

Ayak mantarı, nemli ortamlarda gelişen, kaşıntı, kötü koku ve kabuklanma gibi belirtilerle kendini gösteren bir enfeksiyon. Çay ağacı yağı, antifungal özellikleriyle mantarın çoğalmasını engellerken, kaşıntıyı azaltıyor ve cildi dezenfekte ediyor. Egzama hastaları için de iltihap giderici etkisiyle kızarıklık ve tahrişi yatıştırıyor, cildi nemlendirerek kuruluğu önlüyor.Uygulama ise oldukça basit.

#12
Foto - Egzamaya, ayak mantarına, cilt kuruluğuna şifa kaynağı! Ayakları 5 dakikada bebek gibi yapıyor

Uzmanlar, 2-3 damla çay ağacı yağını hindistancevizi veya zeytinyağı gibi bir taşıyıcı yağla karıştırarak mantarlı bölgeye günde iki kez uygulamayı önerdi. Alternatif olarak, ılık su dolu bir leğene 5-6 damla çay ağacı yağı eklenerek yapılan 15 dakikalık ayak banyosu, hem mantar hem de egzama belirtilerini hafifletti.

#13
Foto - Egzamaya, ayak mantarına, cilt kuruluğuna şifa kaynağı! Ayakları 5 dakikada bebek gibi yapıyor

Çay ağacı yağının mucizevi etkilerine rağmen, uzmanlar doğru kullanımın önemine vurgu yaptı. Hamilelik döneminde veya ciddi cilt hastalıkları olanların ise doktor onayı olmadan kullanmaması gerektiği belirtildi. Kimyasal içerikli kremlere alternatif arayanlar için çay ağacı yağı, hem etkili hem de ekonomik bir çözüm sundu.

#14
Foto - Egzamaya, ayak mantarına, cilt kuruluğuna şifa kaynağı! Ayakları 5 dakikada bebek gibi yapıyor

Güneydoğu Anadolu’da yüzyıllardır kullanılan bir yöntem olan çay ağacı yağı, kekik suyu ve zeytinyağı karışımı, yerel halk tarafından “doğal antibiyotik” olarak biliniyor. Haftada 3-4 kez düzenli uygulandığında, mantar ve egzama belirtilerinde belirgin iyileşme sağladığı gözlemlendi.

#15
Foto - Egzamaya, ayak mantarına, cilt kuruluğuna şifa kaynağı! Ayakları 5 dakikada bebek gibi yapıyor

Çay ağacı yağı, ayak sağlığını korumanın yanı sıra cildi nemlendirerek yumuşacık bir his bıraktı.

#16
Foto - Egzamaya, ayak mantarına, cilt kuruluğuna şifa kaynağı! Ayakları 5 dakikada bebek gibi yapıyor

Doğal çözümlerle cilt sağlığını desteklemek isteyenler için bu yağ, adeta bir mucize sunuyor. Ancak, herhangi bir cilt rahatsızlığında kalıcı çözüm için bir dermatoloğa danışmak şart.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran, dev bankayı vurdu
Dünya

İran, dev bankayı vurdu

Misillemelerine devam eden İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan dev ABD bankasını vurdu.

Melih Gökçek, CHP'yi terletmeye devam ediyor: Hadi cevap verin!
Gündem

Melih Gökçek, CHP'yi terletmeye devam ediyor: Hadi cevap verin!

Ankara'nın efsane başkanı Melih Gökçek; AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın'a tahsis edile..
İlber Ortaylı'nın vefatı sonrası İmamoğlu hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu
Gündem

İlber Ortaylı'nın vefatı sonrası İmamoğlu hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu

Türk tarihçiliğinin duayen ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı ülkeyi yasa boğarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı mesa..
Tanju Özcan'dan şimdi de metres skandalı: İğrenç Whatsapp mesajları ortaya çıktı
Gündem

Tanju Özcan'dan şimdi de metres skandalı: İğrenç Whatsapp mesajları ortaya çıktı

Bolu’da "burs" adı altında topladığı milyonların hesabını veremediği için gözaltına alınan CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, şimdi de ..
Asrın yolsuzluğu davasında skandal tehdit: 'Sus, susmazsan eşin çoluğun çocuğun var'
Aktüel

Asrın yolsuzluğu davasında skandal tehdit: 'Sus, susmazsan eşin çoluğun çocuğun var'

İBB iştirak şirketi Ağaç AŞ'nin eski Satın Alma Müdürü Ümit Polat, rüşvet çarkını ve usulsüzlükleri itiraf ederken; avukatı Sevgi Dağdemir, ..
Netanyahu Geberdi: Siyonist işgal rejimi sarsılıyor!
Gündem

Netanyahu Geberdi: Siyonist işgal rejimi sarsılıyor!

Siyonist işgal rejiminin eli kanlı elebaşı Netanyahu’nun akıbetiyle ilgili iddialar dünyayı çalkalıyor. İran'ın nokta atışı füze saldırıları..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23