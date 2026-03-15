Türkiye'ye verdikleri akla bakın: Çelik Kubbe maliyetli onu yapmayı bırakın, Patriot alın
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'ye verdikleri akla bakın: Çelik Kubbe maliyetli onu yapmayı bırakın, Patriot alın

İngiliz BBC, Türkiye'nin Çelik Kubbe'yi geliştirmek yerine ABD'den Patriot Hava Savunma Sistemleri'ni alması gerektiğini belirten bir habere imza attı.

Haberde, Türkiye'nin yüksek irtifa hava savunma sistemini kendi imkânlarıyla geliştirmek yerine tercihini Amerikan Patriot'undan yana kullanması gerektiği ifade edildi.

Haberdeki görüş Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi Direktörü Sinan Ülgen'den desteklenirken yerli hava savunma sistemlerini üretmenin çok maliyetli olduğu vurgulandı.

Sinan Ülgen yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin oturup da tek başına ekzoatmosferik, yani en yüksek irtifada bu füzeleri bulacak, yok edecek yeteneği ulusal seviyede yapması çok büyük bir maliyet. Büyük bir teknolojiyi beraberinde getiren bir durum bu.

Yöneticiler kamu kaynaklarını en rasyonel biçimde kullanmakla sorumludur. O nedenle daha rasyonel tercihlerde bulunması gerekiyor. Kaynaklarını kendi geliştirebileceği kapasiteye ve onun üstünde de NATO'nun kendisine sağladığı şemsiyeden faydalanması en isabetli karar olur" dedi.

Çevremizin adeta bir ateş çemberine dönüştüğü bir dönemde, Türkiye’nin yerli ve milli hava savunma sistemi geliştirme hedefini eleştiren bir habere imza atan BBC’nin söz konusu “tavsiyesi”, Ankara’nın savunma alanında attığı adımların ne kadar yerinde ve stratejik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’nin kendi savunma kapasitesini güçlendirme çabalarını sorgulayan bu yaklaşım, aslında ülkenin dışa bağımlılığı azaltma ve güvenliğini kendi imkânlarıyla sağlama yönündeki politikasının ne kadar doğru bir yolda ilerlediğini gösteren bir başka örnek olarak değerlendirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Münir

Yüz yıl önce uçağımıza engel oldukları gibi...

Dostum Trump bizi seviyor, bizi fuzelerden koruyor.

Hatta malatyaya patriotlari getirdi..
