Türkiye'ye verdikleri akla bakın: Çelik Kubbe maliyetli onu yapmayı bırakın, Patriot alın

Çevremizin adeta bir ateş çemberine dönüştüğü bir dönemde, Türkiye’nin yerli ve milli hava savunma sistemi geliştirme hedefini eleştiren bir habere imza atan BBC’nin söz konusu “tavsiyesi”, Ankara’nın savunma alanında attığı adımların ne kadar yerinde ve stratejik olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’nin kendi savunma kapasitesini güçlendirme çabalarını sorgulayan bu yaklaşım, aslında ülkenin dışa bağımlılığı azaltma ve güvenliğini kendi imkânlarıyla sağlama yönündeki politikasının ne kadar doğru bir yolda ilerlediğini gösteren bir başka örnek olarak değerlendirildi.