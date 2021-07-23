Dünyanın önde gelen güvenlik uzmanları açıkladı! İşte savaştaki fonksiyonu

BAYKAR 'İLK KEZ' DİYEREK DUYURDU BAYKAR Savunma, 17 Temmuz'da, içinde Muharip İnsansız Uçak Sistemi'ne (MİUS) ilişkin bazı ipuçlarının bulunduğu heyecanlandıran bir paylaşım yapmış, "Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin" ifadeleri dikkat çekmişti. BAYKAR Savunma, sosyal medya hesabından 20 Temmuz'da Kurban Bayramı mesajıyla birlikte MİUS'in görsellerini 'İLK KEZ' notuyla paylaştı. BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, MİUS'in 12 yıllık bir hayal olduğunu vurgulayarak projeyi şu sözlerle anlattı: 'Akıncı'nin seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde çalışmalarımız MİUS'a odaklandı. Halihazırda bu çalışmayı yürüten birkaç ülke var. İnsansız savaş uçaklarımızın aynı SİHA'larımızda olduğu gibi hava muharibi konseptini değiştireceği, gelecekte 5. nesil savaş uçaklarının yerini alacağı öngörülüyor. MİUS projemizde aynen Bayraktar TB3'te olduğu gibi tümüyle özkaynaklarımızla yürütüyoruz.'