2021-07-23 10:06:10 Dünyanın önde gelen güvenlik uzmanları açıkladı! İşte savaştaki fonksiyonu
Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’da gösterdikleri üstün başarılar sonrası dünya basınında sıklıkla kendine yer bulan İHA-SİHA’lar konusunda Türkiye hız kesmeden Ar-Ge ve üretim çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın önde gelen güvenlik uzmanları Türk SİHA’larını ‘Savaşlarda oyun değiştirici’ olarak tanımlarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ doğrultusunda, Türkiye yeni dönemde hem GÖKSUNGUR hem de MİUS olmak üzere yine insansız hava araçlarıyla gündemde olacak.