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Medya
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Dünyanın önde gelen güvenlik uzmanları açıkladı! İşte savaştaki fonksiyonu

2021-07-23 10:06:10
Dünyanın önde gelen güvenlik uzmanları açıkladı! İşte savaştaki fonksiyonu

Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ’da gösterdikleri üstün başarılar sonrası dünya basınında sıklıkla kendine yer bulan İHA-SİHA’lar konusunda Türkiye hız kesmeden Ar-Ge ve üretim çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın önde gelen güvenlik uzmanları Türk SİHA’larını ‘Savaşlarda oyun değiştirici’ olarak tanımlarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ doğrultusunda, Türkiye yeni dönemde hem GÖKSUNGUR hem de MİUS olmak üzere yine insansız hava araçlarıyla gündemde olacak.

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Foto - Türk İHA-SİHA'ları, son yıllarda özellikle Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ bölgesinde savaşların seyrini değiştirmesi dolayısıyla dünyada 'Oyun değiştirici' tanımlanarak gazetelerde sıklıkla kendine yer buldu. Bununla beraber Türkiye, 'Milli Teknoloji Hamlesi' doğrultusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son dönemde BAYKAR'ın duyurduğu MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) ile birlikte TUSAŞ'ın üreteceği ses hızını aşabilecek GÖKSUNGUR, Türkiye'nin Gök Vatan'da yer alacak yeni nesil insansız hava araçları olarak dikkat çekiyor.

Türk İHA-SİHA'ları, son yıllarda özellikle Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ bölgesinde savaşların seyrini değiştirmesi dolayısıyla dünyada 'Oyun değiştirici' tanımlanarak gazetelerde sıklıkla kendine yer buldu. Bununla beraber Türkiye, 'Milli Teknoloji Hamlesi' doğrultusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son dönemde BAYKAR'ın duyurduğu MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) ile birlikte TUSAŞ'ın üreteceği ses hızını aşabilecek GÖKSUNGUR, Türkiye'nin Gök Vatan'da yer alacak yeni nesil insansız hava araçları olarak dikkat çekiyor.

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Foto - Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Amacımız ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Amacımız ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir.

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Foto - Başkan Erdoğan'ın başlattığı ve her fırsatta vurguladığı 'Milli Teknoloji Hamlesi', ulaştırmadan otomotiv sanayine, enerjiden uzay araştırmalarına, sağlık sektöründen savunma sanayine kadar hemen hemen her alanda meyvelerini veriyor.

Başkan Erdoğan'ın başlattığı ve her fırsatta vurguladığı 'Milli Teknoloji Hamlesi', ulaştırmadan otomotiv sanayine, enerjiden uzay araştırmalarına, sağlık sektöründen savunma sanayine kadar hemen hemen her alanda meyvelerini veriyor.

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Foto - MİUS VE GÖKSUNGUR GÖK VATAN'A DAMGA VURACAK Türkiye'nin savunma sanayii, son yıllarda yaptığı atakla ithal eden konundan artık NATO ülkelerine ihracat yapar konuma yükseldi. Terörle mücadelede, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da Türk İHA-SİHA'larının gösterdikleri üstün başarılar, TUSAŞ'ın üreteceği GÖKSUNGUR ve BAYKAR'ın duyurduğu MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) ile birlikte sürecek.

MİUS VE GÖKSUNGUR GÖK VATAN'A DAMGA VURACAK Türkiye'nin savunma sanayii, son yıllarda yaptığı atakla ithal eden konundan artık NATO ülkelerine ihracat yapar konuma yükseldi. Terörle mücadelede, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da Türk İHA-SİHA'larının gösterdikleri üstün başarılar, TUSAŞ'ın üreteceği GÖKSUNGUR ve BAYKAR'ın duyurduğu MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) ile birlikte sürecek.

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Foto - 'MİUS' PROJESİ NEDİR? Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS), Türk savunma sanayinin önemli firması Baykar tarafından duyurulan ve tasarım aşamasında olan TURBOFAN motorlu insansız savaş uçağı projesidir. Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, MİUS projesinde hedefin ilk prototip uçuşunun Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında gerçekleştirmek olduğunu açıkladı.

'MİUS' PROJESİ NEDİR? Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS), Türk savunma sanayinin önemli firması Baykar tarafından duyurulan ve tasarım aşamasında olan TURBOFAN motorlu insansız savaş uçağı projesidir. Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, MİUS projesinde hedefin ilk prototip uçuşunun Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında gerçekleştirmek olduğunu açıkladı.

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Foto - BAYKAR 'İLK KEZ' DİYEREK DUYURDU BAYKAR Savunma, 17 Temmuz'da, içinde Muharip İnsansız Uçak Sistemi'ne (MİUS) ilişkin bazı ipuçlarının bulunduğu heyecanlandıran bir paylaşım yapmış,

BAYKAR 'İLK KEZ' DİYEREK DUYURDU BAYKAR Savunma, 17 Temmuz'da, içinde Muharip İnsansız Uçak Sistemi'ne (MİUS) ilişkin bazı ipuçlarının bulunduğu heyecanlandıran bir paylaşım yapmış, "Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin" ifadeleri dikkat çekmişti. BAYKAR Savunma, sosyal medya hesabından 20 Temmuz'da Kurban Bayramı mesajıyla birlikte MİUS'in görsellerini 'İLK KEZ' notuyla paylaştı. BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, MİUS'in 12 yıllık bir hayal olduğunu vurgulayarak projeyi şu sözlerle anlattı: 'Akıncı'nin seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde çalışmalarımız MİUS'a odaklandı. Halihazırda bu çalışmayı yürüten birkaç ülke var. İnsansız savaş uçaklarımızın aynı SİHA'larımızda olduğu gibi hava muharibi konseptini değiştireceği, gelecekte 5. nesil savaş uçaklarının yerini alacağı öngörülüyor. MİUS projemizde aynen Bayraktar TB3'te olduğu gibi tümüyle özkaynaklarımızla yürütüyoruz.'

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