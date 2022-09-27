Dünyanın gözü Türkiye'de! İzmir'de müthiş buluş

Yaşar Üniversitesi Turizm Rehberliği Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Ersoy'un kazı başkanlığını yürüttüğü antik kentte çalışmalar, 1981'den beri sürdürülüyor. Antik kentteki kazılar; Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk Tarih Kurumu ve Karsan Karadeniz Kimya Sanayi A.Ş.'nin destekleriyle yürütülüyor. Antik kentte, yerinde ayağa kaldırma çalışmalarıyla restore edilip, ziyaretçilere sunulan zeytinyağı işliği ise dikkat çekiyor. Ege Bölgesi'nde, tarihsel süreç içinde bugüne ulaşan ve seri üretimin varlığını gösteren en erken işliklerden biri olan Klazomenai zeytinyağı işliği, milattan önce 6'ncı yüzyıla tarihleniyor.