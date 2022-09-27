Dünyanın gözü Türkiye'de! İzmir'de müthiş buluş

Kazı Başkanı Ersoy, "Klazomenai, Batı Anadolu'daki Ion kent devletinden biri. Özellikle Arkaik dönemde, milattan önce 6'ncı yüzyılda bölgedeki en önemli seramik üretim merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Burada gerçekleştirilen kazılarda da kent ile bağlantılı atölyelerin üretmiş olduğu çok sayıda figürlü seramikler ve lahitler de buluyoruz.