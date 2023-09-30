Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review, IQ ortalaması en yüksek olan ülkeleri açıkladı. Listeye göre, en zeki ülke Singapur olurken Türkiye 89 IQ ortalamasıyla listenin 48. sırasında yer aldı. Dünyanın IQ ortalaması en yüksek ülkeleri belli oldu. World Population Review'ın hazırladığı, zeka testlerinden alınan zeka puanına göre belirlenen ve her yıl değişen listede, Türkiye'nin sıralaması ve birinci sıraya yerleşen ülke dikkat çekti.