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Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

2023-09-30 12:38:05
Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review, IQ ortalaması en yüksek olan ülkeleri açıkladı. Listeye göre, en zeki ülke Singapur olurken Türkiye 89 IQ ortalamasıyla listenin 48. sırasında yer aldı. Dünyanın IQ ortalaması en yüksek ülkeleri belli oldu. World Population Review'ın hazırladığı, zeka testlerinden alınan zeka puanına göre belirlenen ve her yıl değişen listede, Türkiye'nin sıralaması ve birinci sıraya yerleşen ülke dikkat çekti.

#1
Foto - Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

İşte ülkelerin zeka puanı sıralaması: 100. Senegal (IQ: 60) 99. Etiyopya (IQ: 61) 98. Gine-Bissau (IQ: 62) 97. Eritre (IQ: 63) 96. Kongo (Dem. Cumhuriyeti) (IQ: 63) 95. Kamerun (IQ: 65) 94. Çad (IQ: 65) 93. Gana (IQ: 69) 92. Nijerya (IQ: 709 91. Sudan (IQ: 70) 90. Güney Afrika (IQ: 70)

#2
Foto - Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

89. Fildişi Sahili (IQ: 71) 88. Kenya (IQ: 71) 87. Zimbabve (IQ: 72) 86. Zambiya (IQ: 72) 85. Nepal (IQ: 77) 84. Bangladeş (IQ: 77) 83. Katar (IQ: 78) 82. Sri Lanka (IQ: 79) 81. Afganistan (IQ: 80) 80. Suudi Arabistan (IQ: 81)

#3
Foto - Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

79. Hindistan (IQ: 81) 78. Umman (IQ: 82) 77. Fas (IQ: 82) 76. Kolombiya (IQ: 82) 75. Cezayir (IQ: 82) 74. Pakistan (IQ: 82) 73. Fiji (IQ: 83) 72. Bahreyn (IQ: 83) 71. Birleşik Arap Emirlikleri (IQ: 83) 70. Brezilya (IQ Değeri: 83)

#4
Foto - Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

69. Burma (IQ: 83) 68. Ekvador (IQ: 83) 67. Mısır (IQ: 83) 66. Endonezya (IQ: 84) 65. Arnavutluk (IQ: 84) 64. Karadağ (IQ: 84) 63. İran (IQ: 84) 62. Kuveyt (IQ: 85) 61. Bolivya (IQ: 85) 60. Venezuela (IQ: 85)

#5
Foto - Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

59. Irak (IQ: 86) 58. Meksika (IQ: 86) 57. Filipinler (IQ: 86) 56. Kosta Rika (IQ: 86) 55. Mauritius (IQ: 87) 54. Brunei (IQ: 88) 53. Bermuda (IQ: 88) 52. Kamboçya (IQ: 88) 51. Şili (IQ: 89) 50. Sırbistan (IQ: 89)

#6
Foto - Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

49. Tayland (IQ: 89) 48. Türkiye (IQ:89) 47. Romanya (IQ: 90) 46. Arjantin (IQ: 90) 45. Bulgaristan (IQ: 91) 44. Yunanistan (IQ: 92) 43. Kazakistan (IQ: 92) 42. Gürcistan (IQ: 92) 41. Malezya (IQ: 93) 40. İsrail (IQ: 94)

#7
Foto - Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

39. Vietnam (IQ: 94) 38. İrlanda (IQ: 94) 37. Portekiz (IQ: 95) 36. Ukrayna (IQ: 95) 35. Hırvatistan (IQ: 95) 34. Rusya (IQ: 96) 33. Polonya (IQ: 97) 32. İspanya (IQ: 97) 31. İtalya (IQ: 97) 30. Malta (IQ: 97)

#8
Foto - Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

29. Moğolistan (IQ: 98) 28. Macaristan (IQ: 98) 27. Amerika Birleşik Devletleri (IQ: 98) 26. Fransa (IQ: 98) 25. Avustralya (IQ: 99) 24. Estonya (IQ: 99) 23. Çekya (IQ: 99) 22. Danimarka (IQ: 99) 21. Lüksemburg (IQ: 99) 20. İsveç (IQ Değeri: 99)

#9
Foto - Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

19. Norveç (IQ: 99) 18. Yeni Zelanda (IQ: 100) 17. Avusturya (IQ: 100) 16. Birleşik Krallık (IQ: 100) 15. Almanya (IQ: 100) 14. Belçika (IQ: 100) 13. Kanada (IQ: 101) 12. Finlandiya (IQ: 101) 11. İzlanda (IQ: 101) 10. Almanya ((IQ: 101)

#10
Foto - Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

9. Kuzey Kore - 102 8. Hollanda - 102 7. İsviçre - 102 6. Çin - 104 5. Japonya - 105 4. Güney Kore -106 3. Tayvan - 106 2. Hong Kong - 108 1. Singapur - 108

#11
Foto - Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

IQ TESTİ PUANLARI NE ANLAMA GELİYOR? IQ testi kişinin yaşına, yaşadığı ortam ve öncelikle incelenen bilişsel yeteneğe göre değişiklik gösteren bir testtir. Test, nüfusu temsil ettiğine kanaat getirilen bir grup insanın skorları üzerinden normalize edilir. Aynı yaştaki farklı bölgedeki, değişik sosyokültürel ortamdan kişilere testler uygulanır. Sonrasında yaş sabit tutularak, ortalama skor genellikle 100 IQ kabul edilir.

#12
Foto - Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

IQ puanları ve hangi anlamları taşıdığını şu şekilde sıralamak mümkün: 0-24 puan aralığı zihinsel engelli 25-44 puan aralığı öğretilebilir zihin engelini 45-75 puan aralığı eğitilebilir zihinsel engeli 76-89 puan aralığı donuk zeka-sınır zeka 90-110 puan aralığı normal zekayı 111-129 puan aralığı parlak zekayı 130-160 puan aralığı üstün zekayı 160 ve üstü puan ise dahiliği gösterir.

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