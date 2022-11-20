Dünyanın en yüksek beşinci barajında geri sayım

Yusufeli Barajı'nın etrafında 56,7 kilometrelik tünel inşa edilirken, projedeki tüneller Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu (NATM) ile 5 yıl içerisinde tamamlandı. Tünellerin yönetimi için T-11 ve T-12 tünelleri arasında Yusufeli yeni ilçe merkezinde Tünel Kontrol Merkezi de bulunacak. Güzergahtaki geniş ve zorlu vadi geçişleri, toplam uzunluğu 2 bin 188 metre olan 4 adet teknolojik köprü ile sağlanacak. Tekkale Viyadüğü 628 metre uzunluğunda dengeli konsol yöntemiyle inşa edildi. 5 açıklığa sahip viyadüğün en yüksek ayağı 144 metreye ulaşıyor. Köprünün üstyapı genişliği 14,5 metre. Yusufeli Viyadüğü ise itme sürme yönteminin kullanıldığı ortotropik çelik üstyapı tipinde 685 metre uzunluğunda, 9 açıklıklı olarak projelendirildi. En yüksek ayağı 147 metreye ulaşan viyadüğün üstyapı genişliği 16,5 metre. Viyadüğün 2023 yılı içerisinde trafiğe açılması hedefleniyor. Şilenkar Viyadüğü’nün uzunluğu ise 530 metre. 4 açıklığa sahip viyadüğün en yüksek ayağı 135 metreye ulaşıyor. Dengeli konsol yöntemi ile inşa edilen köprünün üstyapı genişliği 16,5 metre. Yusufeli Baraj Viyadüğü 345 metre uzunluğunda, dengeli konsol yöntemiyle 3 açıklıklı yapıldı. En yüksek ayağı 72 metreye ulaşan viyadüğün üstyapı genişliği 16,5 metre. Yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgede ulaşım standardı da arttı. Proje ile Artvin’i Erzurum’a, Kafkasları ve Karadeniz sahil kesimini Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayan kuzey-güney aksının standardı yükseltildi, bölgeler arası ticari hareketliliğin artırılmasına katkı sağlandı. Ayrıca Artvin-Erzurum yolu daha güvenli ve konforlu hale geldi. Yolun büyük bölümü tünel, köprü ve viyadüklerle aşıldı, doğa korundu. Yusufeli Barajı Relokasyon Yolları; Yusufeli-Sarıgöl-Öğdem ile Yusufeli-İspir gibi yerel yol ağlarının da konforlu karayolu bağlantısı sağlandı.