2022-11-20 16:28:54 Dünyanın en yüksek beşinci barajında geri sayım
Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı Yusufeli Barajı, 22 Kasım Salı günü açılacak. Açılış öncesi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi barajda incelemelerde bulunacak. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin katılımıyla 22 Kasım Salı günü hizmete açılacak Yusufeli Barajı, ülke ekonomisine katkısı ve sağlayacağı faydalar yanında, devasa gövdesi ve yüksekliği ile birçok rekorun da sahibi olacak. Yusufeli Barajı ve HES, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Artvin’in 70 kilometre güneybatısında, Türkiye’nin en hızlı akan ırmağı Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi. Orta Çoruh Havzasında inşa edilen en büyük baraj olan dev tesisin yapımına 2012 yılında başlandı. Talvegden 220, temelden ise 275 metre yüksekliğe sahip barajın gövdesi, 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde. Eyfel Kulesi’nden sadece 25 metre daha kısa olan baraj, bu devasa gövdesiyle yükseklik bakımından Türkiye’de birinci, dünyada 5. sırada yer alıyor. Barajın gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlandı. Bu çift eğrilikli tasarım sayesinde, barajın arkasındaki milyonlarca metreküplük suyun basıncı yamaçlara aktarılıyor ve gövdenin mukavemeti artırılıyor.