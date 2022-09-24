'Dünyanın en tehlikeli hayvanı' deyip Türkiye'yi uyardı: Bir milyondan fazla insan öldürdü

SELLER, İKLİMLE DEĞİL YERLEŞİMLE ALAKALI - Prof. Dr. Kadıoğlu sel felaketlerine ilişkin, "1 Ekim'de su yılı başlar, yani yağmurlar başlar. Bu su kaynakları için iyi bir şey. Su kaynakları senenin sonuna doğru düşük oluyordu. Bu da normal bir şey aslında. Şu anda yağışlar iyi ve daha da artmasını bekliyoruz. Yağışların zahmete dönüşüp dönüşmemesi insanlara bağlı bir şey. Dereye yataklarına gidip yerleşirseniz, derenin yatağını 90 derece çevirirseniz, dereyi 3 taraftan beton tabuta aldık, tamam diye düşünürseniz, bu sizin için ölümcül olabiliyor. İstanbul'da maalesef böyle yanlış yerleşimler var. Bunlar her yağmurda sele dönüşüyor.