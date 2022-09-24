2022-09-24 11:00:47 'Dünyanın en tehlikeli hayvanı' deyip Türkiye'yi uyardı: Bir milyondan fazla insan öldürdü
İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, iklim değişikliğiyle sivrisineklerde de artış olduğunu belirtirken "Batı Nil Virüsü gibi hastalıklar özellikle daha fazla sıkıntılı olmaya başladı. O yüzden ölü kuşlar, onlara temas etmemek, ölü kuşları yiyen kediler ve köpeklerden de insanlara geçen hastalıklar var" diye konuştu.