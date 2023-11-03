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Ekonomi
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Dünyanın en pahalı baharatı Türkiye'de yetişiyor! Kilosu 250 bin lira

2023-11-03 16:25:40
Dünyanın en pahalı baharatı Türkiye'de yetişiyor! Kilosu 250 bin lira

Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosu 250 bin lirayı bulan safranda rekoltenin düşük olacağı ifade ediliyor.

#1
Foto - Dünyanın en pahalı baharatı Türkiye'de yetişiyor! Kilosu 250 bin lira

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve kilosu 250 bin lirayı bulan safranda rekolte bu yıl mevsimin kurak geçmesi nedeniyle düşük olması bekleniyor.

#2
Foto - Dünyanın en pahalı baharatı Türkiye'de yetişiyor! Kilosu 250 bin lira

"Dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan, Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanılmasının yanı sıra; hücre yenileme, hafızayı güçlendirme, astım ve solunum yolu hastalıkları, sindirim ve diş eti güçlendirme gibi birçok etkisi bulunuyor. Ağustos ayında ekimi yapılan safran bitkisi Ekim-Kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanıyor. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticareti yapılan, Osmanlı döneminde de önemini koruyan safranda rekoltenin mevsimin kurak geçmesi nedeniyle düşük olması bekleniyor.

#3
Foto - Dünyanın en pahalı baharatı Türkiye'de yetişiyor! Kilosu 250 bin lira

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan üretici İsmail Yılmaz, bu yıl hava sıcaklıklarının fazla olması dolayısıyla safran hasadına 12 gün geç başladıklarını belirterek, “Bugünlerde sezonun ve çiçeklenmenin en hızlı zamanı. İnşallah bir 15 Kasım'a kadar falan devam edeceğini umuyoruz. Ondan sonra da herhalde artık çiçeklenme son bulur” dedi.

#4
Foto - Dünyanın en pahalı baharatı Türkiye'de yetişiyor! Kilosu 250 bin lira

Yılmaz, kuraklık nedeniyle safranda rekoltenin geçen yıla göre daha düşük olacağını tahmin ettiğini söyledi.

#5
Foto - Dünyanın en pahalı baharatı Türkiye'de yetişiyor! Kilosu 250 bin lira

Bu yıl 15 dönüm alanda safran ekimi yaptığını ifade eden Yılmaz, “İnşallah tabii bir aksilik olmazsa bir 10 kilogram civarında ürün hasat etmeyi planlıyoruz. Tabii geçen yıl 27 dönüm civarında bir alanda üretim yapıyorduk. Sahayı dinlenmeye aldık, soğanları bir başka yere transfer yaptık. Onun için bu sene daha az hasat edeceğiz” diye konuştu.

#6
Foto - Dünyanın en pahalı baharatı Türkiye'de yetişiyor! Kilosu 250 bin lira

“Safran hasadı döneminde Safranbolu’ya yurt içinden ve yurt dışından turlar ya da VIP misafirler çok geliyor” diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

#7
Foto - Dünyanın en pahalı baharatı Türkiye'de yetişiyor! Kilosu 250 bin lira

“Tarlada çiçeği görmek veya satın almak için. Merak edenler var. Fotoğrafçılar, doğacılar var. Sahada bu çiçeği taze koklamak isteyenler var. Oldukça misafirlerimiz kalabalık.”

#8
Foto - Dünyanın en pahalı baharatı Türkiye'de yetişiyor! Kilosu 250 bin lira

Yurtdışından çok ziyaretçinin geldiğini aktaran Yılmaz, "Bunun yanında bir Arap ülkelerinden Kuveyt'ten işte Dubai'den, Katar'dan gelenlerimiz de var” ifadelerine yer verdi.

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