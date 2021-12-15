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Teknoloji-Bilişim
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Dünyanın en güçlüsü açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri gururlandırdı

2021-12-15 15:08:13
Dünyanın en güçlüsü açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri gururlandırdı

Dünya Hava Kuvvetleri 2022 araştırmasının sonuçlarını açıklandı.

#1
Foto - FlightGlobal dergisinin araştırmasına göre; Türkiye'nin gururu Türk Hava Kuvvetleri, yine ilk 10 listesinde yerini aldı.

FlightGlobal dergisinin araştırmasına göre; Türkiye'nin gururu Türk Hava Kuvvetleri, yine ilk 10 listesinde yerini aldı.

#2
Foto - Yapılan araştırmaya göre, ABD, 13.246 uçakla (%25) listenin başında geliyor. Rusya, 4.173 askeri uçağa veya dünya genelindeki toplam sayının %8'ine, Çin ise 3 bin 285 askeri uçak ve helikopterle üçüncü sırada yer alıyor.

Yapılan araştırmaya göre, ABD, 13.246 uçakla (%25) listenin başında geliyor. Rusya, 4.173 askeri uçağa veya dünya genelindeki toplam sayının %8'ine, Çin ise 3 bin 285 askeri uçak ve helikopterle üçüncü sırada yer alıyor.

#3
Foto - Araştırmaya göre Türkiye ise, 1,057 adet hava aracıyla küresel askeri filosunda %2'sini oluşturdu.

Araştırmaya göre Türkiye ise, 1,057 adet hava aracıyla küresel askeri filosunda %2'sini oluşturdu.

#4
Foto - Eski araştırmalara göre Fransa'nın gerisinde kalan Türkiye, son araştırmada Fransa'yı geride bıraktı.

Eski araştırmalara göre Fransa'nın gerisinde kalan Türkiye, son araştırmada Fransa'yı geride bıraktı.

#5
Foto - Araştırmada Türkiye, 474 savaş helikopteriyle bu alanda 7., eğitim uçak/helikopteri alanında 277 adetle 9. sırada yer aldı.

Araştırmada Türkiye, 474 savaş helikopteriyle bu alanda 7., eğitim uçak/helikopteri alanında 277 adetle 9. sırada yer aldı.

#6
Foto - DÜNYADA HALA EN ÇOK KULLANILAN SAVAŞ UÇAKLARI LİSTESİ - Araştırmada, halihazırda dünyadaki hava kuvvetleri tarafından en çok kullanılan 10 uçağa da yer verildi.

DÜNYADA HALA EN ÇOK KULLANILAN SAVAŞ UÇAKLARI LİSTESİ - Araştırmada, halihazırda dünyadaki hava kuvvetleri tarafından en çok kullanılan 10 uçağa da yer verildi.

#7
Foto - ABD'nin General Dynamics'i tarafından geliştirilen F-16, 2,248 adetle listenin başında yer aldı. F-16'lar 'küresel askeri filo'daki savaş uçaklarının %15'ini oluşturdu.

ABD'nin General Dynamics'i tarafından geliştirilen F-16, 2,248 adetle listenin başında yer aldı. F-16'lar 'küresel askeri filo'daki savaş uçaklarının %15'ini oluşturdu.

#8
Foto - Rusya'nın Su-27/30'u 1,063 adetle (7%) 2. sırada, 963 adetle (%6) 3. sırada yer aldı.

Rusya'nın Su-27/30'u 1,063 adetle (7%) 2. sırada, 963 adetle (%6) 3. sırada yer aldı.

#9
Foto - Onları sırasıyla şu uçaklar takip etti:

Onları sırasıyla şu uçaklar takip etti:

#10
Foto - 4. F-18 893 6%

4. F-18 893 6%

#11
Foto - 5. MiG-29 822 6%

5. MiG-29 822 6%

#12
Foto - 6. Eurofighter Typhoon 512 3%

6. Eurofighter Typhoon 512 3%

#13
Foto - 7. Su-25 474 3%

7. Su-25 474 3%

#14
Foto - 8. F-35 445 3%

8. F-35 445 3%

#15
Foto - 9. J-7 445 3%

9. J-7 445 3%

#16
Foto - 10. F-5 412 3%

10. F-5 412 3%

#17
Foto - Diğerleri 6,436 44% Kaynak: star.com.tr

Diğerleri 6,436 44% Kaynak: star.com.tr

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