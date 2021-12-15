2021-12-15 15:08:13 Dünyanın en güçlüsü açıklandı! Türk Hava Kuvvetleri gururlandırdı
Dünya Hava Kuvvetleri 2022 araştırmasının sonuçlarını açıklandı.
Dünya Hava Kuvvetleri 2022 araştırmasının sonuçlarını açıklandı.
FlightGlobal dergisinin araştırmasına göre; Türkiye'nin gururu Türk Hava Kuvvetleri, yine ilk 10 listesinde yerini aldı.
Yapılan araştırmaya göre, ABD, 13.246 uçakla (%25) listenin başında geliyor. Rusya, 4.173 askeri uçağa veya dünya genelindeki toplam sayının %8'ine, Çin ise 3 bin 285 askeri uçak ve helikopterle üçüncü sırada yer alıyor.
Araştırmaya göre Türkiye ise, 1,057 adet hava aracıyla küresel askeri filosunda %2'sini oluşturdu.
Eski araştırmalara göre Fransa'nın gerisinde kalan Türkiye, son araştırmada Fransa'yı geride bıraktı.
Araştırmada Türkiye, 474 savaş helikopteriyle bu alanda 7., eğitim uçak/helikopteri alanında 277 adetle 9. sırada yer aldı.
DÜNYADA HALA EN ÇOK KULLANILAN SAVAŞ UÇAKLARI LİSTESİ - Araştırmada, halihazırda dünyadaki hava kuvvetleri tarafından en çok kullanılan 10 uçağa da yer verildi.
ABD'nin General Dynamics'i tarafından geliştirilen F-16, 2,248 adetle listenin başında yer aldı. F-16'lar 'küresel askeri filo'daki savaş uçaklarının %15'ini oluşturdu.
Rusya'nın Su-27/30'u 1,063 adetle (7%) 2. sırada, 963 adetle (%6) 3. sırada yer aldı.
Onları sırasıyla şu uçaklar takip etti:
4. F-18 893 6%
5. MiG-29 822 6%
6. Eurofighter Typhoon 512 3%
7. Su-25 474 3%
8. F-35 445 3%
9. J-7 445 3%
10. F-5 412 3%
Diğerleri 6,436 44% Kaynak: star.com.tr
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