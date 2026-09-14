  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Biraz ayıp olmuyor mu Okan Hocam! Sporting maçının hakemiyle ilgili çok konuşulacak olay ifade Pioli'den kritik Trabzonspor çıkışı geldi! O istek ortaya çıktı... Sözleşme detayları görüşülüyor Yumurta ve Tavuk eti üretiminde artış... İlişkin yeni verileri TÜİK açıkladı İstifa ile ortalık tam anlamıyla karıştı karışmasına ama iddiaların ardı arkası kesilmiyor! İran'dan kritik Türkiye çıkışı: 'Ankara ve Tahran'ın ortak kaygısı budur' diyerek duyurdular 6 maçta 9 gol problem artık: Galatasaray'da savunma krizine transfer çözümü! Gündeme oturan gelişme: Türkiye'ye su karşılığında günlük 33 bin varil petrol verecekler Dünyanın en etçil ülkeleri belli oldu! Zirvedeki ülkeyi tahmin edemezsiniz! Kilo kontrolüne yardımcı olan tahıl... Mutfaklarda ezberler bozuluyor: Son yıllarda sofraları süslüyor...
Gündem
8
Yeniakit Publisher
İran'dan kritik Türkiye çıkışı: 'Ankara ve Tahran'ın ortak kaygısı budur' diyerek duyurdular

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran'dan kritik Türkiye çıkışı: 'Ankara ve Tahran'ın ortak kaygısı budur' diyerek duyurdular

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi gündeme ilişkin konuştu. Bekayi, Türkiye-İran ilişkilerine dair önemli mesajlar verdi.

#1
Foto - İran'dan kritik Türkiye çıkışı: 'Ankara ve Tahran'ın ortak kaygısı budur' diyerek duyurdular

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

#2
Foto - İran'dan kritik Türkiye çıkışı: 'Ankara ve Tahran'ın ortak kaygısı budur' diyerek duyurdular

ABD'nin "ekonomik savaşın" etkisini artırmak amacıyla ticari ortaklarına İran aleyhine girişimlerde bulunmaları için baskı yaptığını ve bu baskının etkisini artırmak adına medyayı da kullandığını söyleyen Bekayi, şunları kaydetti:

#3
Foto - İran'dan kritik Türkiye çıkışı: 'Ankara ve Tahran'ın ortak kaygısı budur' diyerek duyurdular

"İran'ın komşularıyla özellikle de Türkiye ile ilişkisi istenilen düzeydedir. İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler her alanda özeldir. Birçok konuda özellikle İsrail rejiminin tahakküm kurma çabası konusunda ortak kaygılarımız ve bakış açımız mevcut. Diplomasi aygıtı, ABD'nin hedeflerine ulaşmasını engellemek için gayret gösteriyor."

#4
Foto - İran'dan kritik Türkiye çıkışı: 'Ankara ve Tahran'ın ortak kaygısı budur' diyerek duyurdular

Suudi Arabistan'daki boru hatlarına yönelik saldırılarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Bekayi, İran'ın Yemen'deki gelişmelere müdahil olmadığını savundu. Bekayi, "İran'ın Yemen'deki meselelere müdahalesi yok. Bölge ülkelerine Yemen konusunda gerçekleri görmelerini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

#5
Foto - İran'dan kritik Türkiye çıkışı: 'Ankara ve Tahran'ın ortak kaygısı budur' diyerek duyurdular

Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündeme getirdiği, medyada sıkça yer alan ve İran'ın yer altı nükleer tesisine ev sahipliği yaptığı iddia edilen Kazma Dağı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Kazma Dağı çevresinde gizli bir faaliyet yürütülmediğini öne süren Bekayi, bölgede nükleer faaliyet gerçekleştirildiğine ilişkin haberlerin ABD'nin yürüttüğü "psikolojik savaşın" parçası olduğunu söyledi. Bekayi, denizlerde seyrüsefer güvenliğinin tüm ülkeler için geçerli olması gerektiğini belirterek, ülkesinin seyrüsefer güvenliğinin bir baskı aracı olarak kullanılmasını kabul etmediğini kaydetti.

#6
Foto - İran'dan kritik Türkiye çıkışı: 'Ankara ve Tahran'ın ortak kaygısı budur' diyerek duyurdular

Bekayi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin, Hürmüz Boğazı konusunda düzenlenmesi planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini duyurmasına ilişkin ise "Maskat toplantısının ertelenmesini Suudi Arabistan istedi." dedi. Umman Dışişleri Bakanı dün Hürmüz Boğazı konusunda İran ve Arap ülkeleri arasında 14 Eylül'de yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini duyurmuştu.

#7
Foto - İran'dan kritik Türkiye çıkışı: 'Ankara ve Tahran'ın ortak kaygısı budur' diyerek duyurdular

Umman'da Körfez ülkelerinin de katılımıyla dışişleri bakanları düzeyinde yapılması planlanan bölgesel toplantıda Tahran-Maskat arasında Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelerde varılan mutabakatın duyurulmasının planlandığı belirtiliyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya kapımıza geldi! Alman Bakan açık açık ilan etti: "Türkiye güvenilir bir ortaktır!"
Gündem

Almanya kapımıza geldi! Alman Bakan açık açık ilan etti: "Türkiye güvenilir bir ortaktır!"

Almanya Tarım Bakanı Alois Rainer, 16-17 Eylül tarihlerinde Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde iki ülke arasındaki stratejik ve ..
Türkiye'den gece yarısı İran hamlesi
Gündem

Türkiye'den gece yarısı İran hamlesi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü...
"Mansur Yavaş yavaş çekiliyor!" Adaylık kararını verdi: CHP’den de istifa edebilir
Gündem

“Mansur Yavaş yavaş çekiliyor!” Adaylık kararını verdi: CHP’den de istifa edebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından siyaset gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ankar..
Polis memurlarına hakaret etmişti! Semih Varol gözaltına alındı
Gündem

Polis memurlarına hakaret etmişti! Semih Varol gözaltına alındı

Polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullandığı belirlenen sosyal medya fenomeni Semih Varol hakkında 'kamu görevlisine görevinden do..
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in tehdit diline sert tokat: Bu rövanşist zihniyete asla geçit vermeyeceğiz
Gündem

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in tehdit diline sert tokat: Bu rövanşist zihniyete asla geçit vermeyeceğiz

AK Parti Sözcüsü Çelik, mülki idare amirlerini ve devlet makamlarını açıkça tehdit eden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e çok sert tepki..
Rus Ordusu Suriye'ye geri döndü!
Dünya

Rus Ordusu Suriye'ye geri döndü!

Rusya’nın Suriye’deki askeri üslerini Şam yönetimine devredeceğinin açıklanmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçerken, Rus askeri gemileri y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23