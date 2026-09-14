İran'dan kritik Türkiye çıkışı: 'Ankara ve Tahran'ın ortak kaygısı budur' diyerek duyurdular

Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın da gündeme getirdiği, medyada sıkça yer alan ve İran'ın yer altı nükleer tesisine ev sahipliği yaptığı iddia edilen Kazma Dağı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Kazma Dağı çevresinde gizli bir faaliyet yürütülmediğini öne süren Bekayi, bölgede nükleer faaliyet gerçekleştirildiğine ilişkin haberlerin ABD'nin yürüttüğü "psikolojik savaşın" parçası olduğunu söyledi. Bekayi, denizlerde seyrüsefer güvenliğinin tüm ülkeler için geçerli olması gerektiğini belirterek, ülkesinin seyrüsefer güvenliğinin bir baskı aracı olarak kullanılmasını kabul etmediğini kaydetti.