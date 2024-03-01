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Spor
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Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri belli oldu! Süper Lig efsanesi en tepede: Sonuçları açıklandı...

2024-03-01 10:56:53
Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri belli oldu! Süper Lig efsanesi en tepede: Sonuçları açıklandı...

Futbolun en büyük aktörleri arasında yer alan teknik direktörler, futbol tarihine damga vurmaya devam ediyor. Pep Guardiola, Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti gibi dünyanın en başarılı çalıştırıcıları, futbolun değişimiyle birlikte sahada oynayan isimlerden daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Kariyerlerinde onlarca kez kupa kaldıran bu teknik direktörler, ilham kaynağı olmayı da başarıyor. Sabah'a göre; Bu doğrultuda dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörlerini listelediğimizde sürpriz isimlerle de karşı karşıya geliyoruz. İşte kimsenin tahmin bile edemediği o teknik direktörler…

#1
Foto - Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri belli oldu! Süper Lig efsanesi en tepede: Sonuçları açıklandı...

10- Giovanni Trapattoni: 23 kupa (Juventus x14, Inter x3, Bayern Munich x3, Benfica x1, Red Bull Salzburg)

#2
Foto - Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri belli oldu! Süper Lig efsanesi en tepede: Sonuçları açıklandı...

9- Luiz Felipe Scolari: 24 kupa (Al Qadisiya x1, Kuveyt x1, Criciuma x1, Gremio x4, Palmeiras x6, Cruzeiro x1, Brezilya x2, Bunyodkor x1, Guangzhou Evergrande x7

#3
Foto - Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri belli oldu! Süper Lig efsanesi en tepede: Sonuçları açıklandı...

8- Ottmar Hitzfeld: 26 kupa (SC Zug x1, Aarau x1, Grasshopper x5, Borussia Dortmund x5, Bayern Munich x14)

#4
Foto - Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri belli oldu! Süper Lig efsanesi en tepede: Sonuçları açıklandı...

7- Jose Mourinho: 26 kupa (Porto x6, Chelsea x8, Inter x5, Real Madrid x3, Manchester United x3, Roma x1)

#5
Foto - Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri belli oldu! Süper Lig efsanesi en tepede: Sonuçları açıklandı...

6- Carlo Ancelotti: 26 kupa (Juventus x1, AC Milan x8, Chelsea x3, PSG x1, Real Madrid x10, Bayern Munich x3)

#6
Foto - Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri belli oldu! Süper Lig efsanesi en tepede: Sonuçları açıklandı...

5- Pep Guardiola: 35 kupa (Barcelona B x1, Barcelona x14, Bayern Munich x7, Manchester City x12)

#7
Foto - Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri belli oldu! Süper Lig efsanesi en tepede: Sonuçları açıklandı...

4- Valeriy Lobanovskyi: 36 kupa (Dnipro Dnipropetrovsk x1, Dinamo Kiev x34, Kuveyt x1)

#8
Foto - Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri belli oldu! Süper Lig efsanesi en tepede: Sonuçları açıklandı...

3- Jock Stein: 38 kupa (Dunfermline Athletic x5, Hibernian x1, Celtic x31, İskoçya x1)

#9
Foto - Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri belli oldu! Süper Lig efsanesi en tepede: Sonuçları açıklandı...

2- Mircea Lucescu: 38 kupa (Zenit Saint Petersburg x1, Dinamo Kiev x3, Shankhtar Donetsk x22, Beşiktaş x1, Galatasaray x2, Rapid Bucuresti x3, Brescia x2, Dinamo Bucuresti x3, Corvinul Hunedoara x1)

#10
Foto - Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri belli oldu! Süper Lig efsanesi en tepede: Sonuçları açıklandı...

1- Alex Ferguson: 50 kupa (ST Mirren x1, Aberdeen x11, Manchester United x38)

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