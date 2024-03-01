Dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri belli oldu! Süper Lig efsanesi en tepede: Sonuçları açıklandı...

Futbolun en büyük aktörleri arasında yer alan teknik direktörler, futbol tarihine damga vurmaya devam ediyor. Pep Guardiola, Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti gibi dünyanın en başarılı çalıştırıcıları, futbolun değişimiyle birlikte sahada oynayan isimlerden daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Kariyerlerinde onlarca kez kupa kaldıran bu teknik direktörler, ilham kaynağı olmayı da başarıyor. Sabah'a göre; Bu doğrultuda dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörlerini listelediğimizde sürpriz isimlerle de karşı karşıya geliyoruz. İşte kimsenin tahmin bile edemediği o teknik direktörler…