Aralarında Türkiye de var! İran’dan dikkat çeken “savaş” kararı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgesel gerilimin tırmandığı bu kritik günlerde komşu ülkeleri hedef alan askeri adımlara dair önemli bir açıklama yaptı.
Bölge ülkeleriyle herhangi bir düşmanlık gütmediklerini belirten Pezeşkiyan, yaşanan aksaklıklar ve endişe verici durumlar nedeniyle komşularından özür diledi.
İran’ın egemenliğine yönelik bir saldırı olmadığı müddetçe hiçbir komşu ülkeye askeri müdahalede bulunulmayacağını taahhüt eden Cumhurbaşkanı, bölgesel barışın ancak bölge devletlerinin iş birliği ve diyalog yoluyla tesis edilebileceğine olan inancını yineledi.
İran'ın savunma stratejisinin saldırganlık değil, caydırıcılık odaklı olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, onur ve vatan savunmasının kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.
Komşu ülkelerin liderlerine seslenen İranlı lider, bundan sonraki süreçte diplomatik kanalların öncelikli tutulacağını ifade etti. Böylece Tahran yönetimi, bölgedeki diplomatik tansiyonu düşürmeyi hedefleyen net bir mesaj vermiş oldu.
