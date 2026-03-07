Veliler merakla bekliyordu: Öğrencilere tatil müjdesi!
Veliler ve öğrenciler ara tatilin ne zaman olacağını merak etmeye başladı. Peki ara tatil ile Ramazan Bayramı birleşecek mi? İşte detaylar...
Veliler ve öğrenciler ara tatilin ne zaman olacağını merak etmeye başladı. Peki ara tatil ile Ramazan Bayramı birleşecek mi? İşte detaylar...
2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat'ta başladı. Öğrenciler ve veliler, ikinci ara tatil tarihini merak etmeye başladı.
Ara tatilin bayramla birleşip birleşmeyeceği de araştırılıyor. Peki, okullarda ikinci ara tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi?
İkinci ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 ara tatil takvimi ile birlikte ikinci ara tatil tarihi belli oldu.
Buna göre; İkinci dönemin ara tatili, 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
Ara tatil bayram tatiliyle birleşecek mi? Ramazan Bayramı tatili ise 19 Mart arefe günü olmak üzere 20, 21, 22 Mart 2026 tarihlerine denk geliyor. Toplam bayram tatili 3,5 gün olacak. Böylelikle ikinci ara tatilin sona ereceği gün bayramın birinci günü olacak. Öğrenciler 7 gün tatil yapmış olacak./ kaynak: yenişafak
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23