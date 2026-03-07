  • İSTANBUL
İşte Trump ve Netanyahu’nun uykularını kaçıran füzeler! İran’ın, hava savunma sistemlerini delip geçen en tehlikeli üç canavarı gökyüzünde
İşte Trump ve Netanyahu'nun uykularını kaçıran füzeler! İran'ın, hava savunma sistemlerini delip geçen en tehlikeli üç canavarı gökyüzünde

İran, İsrail ve ABD üslerine yönelik operasyonlarda kullandığı en gelişmiş balistik füzelerinin ateşlenme anlarını dünya kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde, hipersonik hızıyla dikkat çeken Fettah’ın yanı sıra yüksek tahrip gücüne sahip Hürremşehr ve hızlı konuşlanabilen Hayberşekan füzelerinin hedeflere yönelişi anbean yer alıyor. Askeri uzmanlar, bu paylaşımın sadece bir operasyon raporu değil, mevcut hava savunma mimarilerini aşma kapasitesine dair açık bir gövde gösterisi olduğunu vurguluyor.

Foto - İşte Trump ve Netanyahu’nun uykularını kaçıran füzeler! İran’ın, hava savunma sistemlerini delip geçen en tehlikeli üç canavarı gökyüzünde

İran Hayberşekan, Fettah ve Hürremşehr balistik füzelerinin ABD/ İsrail hedeflerine karşı kullanıldığı görüntüleri yayınladı.

Foto - İşte Trump ve Netanyahu’nun uykularını kaçıran füzeler! İran’ın, hava savunma sistemlerini delip geçen en tehlikeli üç canavarı gökyüzünde

İran, bölgedeki gerilimin tırmandığı operasyonlar kapsamında en gelişmiş balistik füzelerinin ateşlendiği anlara ait yeni görüntüleri dünya kamuoyuyla paylaştı.

Foto - İşte Trump ve Netanyahu’nun uykularını kaçıran füzeler! İran’ın, hava savunma sistemlerini delip geçen en tehlikeli üç canavarı gökyüzünde

Yayınlanan videolarda; hipersonik hızıyla bilinen Fettah, katı yakıtlı ve hızlı konuşlanabilen Hayberşekan ile yüksek tahrip gücüne sahip Hürremşehr füzelerinin fırlatılış anları yer alıyor. Tahran yönetimi, bu görüntüleri İsrail ve bölgedeki ABD üslerine yönelik gerçekleştirilen misilleme saldırılarının bir kanıtı olarak sundu.

Foto - İşte Trump ve Netanyahu’nun uykularını kaçıran füzeler! İran’ın, hava savunma sistemlerini delip geçen en tehlikeli üç canavarı gökyüzünde

Askeri uzmanlar, bu paylaşımın sadece bir operasyon raporu değil, aynı zamanda hava savunma sistemlerini aşma kapasitesine dair bir gövde gösterisi olduğunu belirtiyor.

sonuca bakmak lazım

irana rusya çin kuzey kore destek vermediği müddetce işi zor bir ay zor dayanır <<aynsısnı düşünün ukrayanaya amerika avrupa destek vermeseydi ne hale gelirdi

ayrıca tbmm lokantanın kapatılması

vekilelrin bu lokantadan faydalanmamsı dünyanın hiç bir meclisnde böyle yemek lokanta yok mecliste kapatılmasına evet diyelim
