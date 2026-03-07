İşte Trump ve Netanyahu’nun uykularını kaçıran füzeler! İran’ın, hava savunma sistemlerini delip geçen en tehlikeli üç canavarı gökyüzünde

İran, İsrail ve ABD üslerine yönelik operasyonlarda kullandığı en gelişmiş balistik füzelerinin ateşlenme anlarını dünya kamuoyuyla paylaştı. Görüntülerde, hipersonik hızıyla dikkat çeken Fettah’ın yanı sıra yüksek tahrip gücüne sahip Hürremşehr ve hızlı konuşlanabilen Hayberşekan füzelerinin hedeflere yönelişi anbean yer alıyor. Askeri uzmanlar, bu paylaşımın sadece bir operasyon raporu değil, mevcut hava savunma mimarilerini aşma kapasitesine dair açık bir gövde gösterisi olduğunu vurguluyor.