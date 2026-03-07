  • İSTANBUL
ABD ağzındaki baklayı çıkardı! İran'daki hedeflerini açık açık söylediler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD ağzındaki baklayı çıkardı! İran'daki hedeflerini açık açık söylediler

Beyaz Saray'da enerji politikalarından sorumlu isimlerden Jarrod Agen, ABD'nin İran politikasının arkasında yatan sinsi planı açıkladı.

#1
Foto - ABD ağzındaki baklayı çıkardı! İran'daki hedeflerini açık açık söylediler

Agen, İran'ın büyük petrol rezervlerinin ABD için stratejik önem taşıdığını savunarak Washington yönetiminin bu kaynakların kontrolünün "terörist grupların elinde kalmaması gerektiğini" düşündüğünü söyledi.

#2
Foto - ABD ağzındaki baklayı çıkardı! İran'daki hedeflerini açık açık söylediler

Agen, İran'ın petrol gelirlerinin terör örgütlerini finanse etmek için kullanıldığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı: "İran'daki muazzam petrol rezervlerini teröristlerin elinden almak istiyoruz… Tüm petrolü teröristlerin elinden alacağız."

#3
Foto - ABD ağzındaki baklayı çıkardı! İran'daki hedeflerini açık açık söylediler

Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin İran'a yönelik yaklaşımını Venezuela'daki politikalarla da karşılaştırdı. Agen'e göre Washington yönetimi daha önce Venezuela'da da petrol gelirlerinin "yanlış aktörlerin eline geçmesini" engellemek amacıyla sert adımlar attı.

#4
Foto - ABD ağzındaki baklayı çıkardı! İran'daki hedeflerini açık açık söylediler

ABD yönetimi son dönemde Venezuela'ya yönelik yaptırımlar, tanker baskınları ve petrol ticaretine yönelik operasyonlarla dikkat çekmişti. Venezuela dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerinden birine sahip ve bu kaynaklar uzun süredir küresel enerji politikalarının merkezinde yer alıyor.

#5
Foto - ABD ağzındaki baklayı çıkardı! İran'daki hedeflerini açık açık söylediler

Jarrod Agen'in İran petrolüne ilişkin açıklamaları kısa sürede tartışmaya neden oldu.

#6
Foto - ABD ağzındaki baklayı çıkardı! İran'daki hedeflerini açık açık söylediler

Bazı yorumcular, ABD'nin enerji politikası ile askeri stratejisi arasındaki bağlantının bu sözlerle açık biçimde dile getirildiğini savundu.

