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Dünya
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Dünyanın en büyük çölü: Büyük Sahra

2024-04-24 17:44:49
Dünyanın en büyük çölü: Büyük Sahra

Dünyanın en büyük sıcak çölü Büyük Sahra, objektiflere böyle yansıdı.

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#1
Foto - Dünyanın en büyük çölü: Büyük Sahra

Afrika kıtasının yüzde 30'unu kaplayan Büyük Sahra, 9 milyon kilometrekare büyüklüğü ile dünyanın en büyük sıcak çölü olma özelliğini taşıyor.

#2
Foto - Dünyanın en büyük çölü: Büyük Sahra

Cezayir, Çad, Mısır, Libya, Fas, Moritanya, Mali, Nijer, Sudan, Tunus ve Batı Sahra ülkelerini içinde barındıran Büyük Sahra, sayısız kum tepeleri, uzayıp giden düzlükleri ve yüksek sıcaklıkları ile dikkati çekiyor.

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Foto - Dünyanın en büyük çölü: Büyük Sahra

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Foto - Dünyanın en büyük çölü: Büyük Sahra

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Foto - Dünyanın en büyük çölü: Büyük Sahra

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Foto - Dünyanın en büyük çölü: Büyük Sahra

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