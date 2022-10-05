Dünyanın dört bir yanında ezan sesi yankılanıyor

Türkiye Diyanet Vakfı’nın yurt içinde yapımını üstlendiği camilere ilişkin konuşan Turan, “Ecdat mirası vakıf geleneğinin günümüzdeki en güçlü halkalarından biri olarak, yapımına 1967’de başlanan, ancak bitirilemeyen Kocatepe Camii'ni tamamlayıp ibadete hazır hale getirmesinin ardından ülkemizde 3 bin 952 cami inşa ettik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da terör örgütü PKK’nın hasar verdiği 152 caminin tadilat ve tefrişatını yaptık. Başkanlığımız ile iş birliği içerisinde 121 adet üniversite camisi inşa etmeye başladık, bunun bir kısmı ibadete açıldı, bir kısmının yapımına başlandı, bir kısmı ise projelendirildi. Ayrıca şu an 7 ilimizde 9 cami inşaatının da yapımı devam ediyor” dedi. Ezan sesine hasret Müslüman için dünyanın dört bir yanına abidevi nitelikte camiler inşa ettiklerini belirten Turan şöyle devam etti: “Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan Türki Cumhuriyetleri ile başladığımız yurt dışı cami faaliyetlerimizi Kırım, Kafkasya ve Balkanlar'da sürdürdük. Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika ülkelerine kadar hayırseverlerimizin destekleriyle uzandık.” Turan, TDV’nin Türkiye ve yurt dışında cami inşası konusunda da bayraktarlık yaptığını işaret ederek, “ABD, Haiti, İngiltere, Rusya, Belarus, Kırım, Kıbrıs, Japonya, Filipinler, Filistin, Somali, Cibuti, Kazakistan ve Kırgızistan olmak üzere son dönemde 14 ülkede 24 camiyi Müslümanların istifadesine sunduk. 19 ülkede ise kardeş şehir camilerimiz bulunuyor. Suriye’nin kuzey bölgesinde savaşta zarar gören 491 caminin bakım ve onarımını yaptık. Şu anda Bosna Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Rusya, Irak- Kerkük ve Kırgızistan olmak üzere 7 farklı ülkede 7 cami inşaatı devam ediyor. Bu yıl içinde Bosna Hersek'teki yapımı devam eden Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi ile Arnavutluk’taki Tiran Namazgah Camii ve Külliyesi’ni tamamlayarak ibadete açmayı planlıyoruz” sözlerini aktardı. Turan, Vakfın katkılarıyla yapılan İngiltere'nin ve Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi olma özelliğine sahip Cambridge Merkez Cami, ABD’deki Amerika Diyanet Merkezi ve Rusya’daki Moskova Merkez Cami'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldığını hatırlattı.