2022-10-05 10:58:55 Dünyanın dört bir yanında ezan sesi yankılanıyor
Türkiye Diyanet Vakfı, ülkemiz başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında 4 bin 57 cami inşa etti. Hayırseverlerin destekleriyle vakfın cami inşaatları hızla devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yapımına 1967 yılında başlanan Ankara’nın simge yapısı Kocatepe Camii'ni tamamlamasının ardından günümüze kadar ülke genelinde 3 bin 952, yurt dışında ise 105 cami inşa etti; terörden zarar gören yaklaşık 650 caminin bakım ve onarımını gerçekleştirdi. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" temasıyla düzenlendiğini hatırlatarak din görevlilerinin haftasını tebrik etti. Turan, Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerine destek olmak, din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması gayesiyle kurulan Vakfın, hayırseverlerin destekleriyle yurt içi ve yurt dışında yapımı tamamlanarak ibadete açılan ve inşaatı devam eden cami projeleriyle ilgili bilgi verdi.