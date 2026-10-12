Azerbaycan'da ortalık karıştı: Bir kısıtlama daha geldi
Azerbaycan'da İlham Aliyev yönetiminin başörtüsü konusunda getirdiği yasaklar tepki toplamaya devam ederken ülkede bir kısıtlama kararı daha çıktı.
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Azerbaycan'da İlham Aliyev yönetiminin başörtüsü konusunda getirdiği yasaklar tepki toplamaya devam ederken ülkede bir kısıtlama kararı daha çıktı.
Mepanews'te yer alan habere göre, Azerbaycan yönetiminin okullarda başörtüsünü yasaklayan kararı protestolara yol açtı. Yönetimin kararının ardından okullar, başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin derslere katılmasını engellemeye başlamasının ardından karar protestolara neden oldu.
Bazı öğretmen ve öğrenciler, içeriye alınmadıkları okulların bahçelerinde ders yaptı. Yasak, Azerbaycan'da protestolara ve sosyal medya kampanyasına yol açtı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, okullara alınmayan öğrencilerin öğretmenlerine sarılarak ağladıkları görüldü. Yerel medya kuruluşları, Azerbaycan'daki en az iki okulda öğrencilerin kısıtlamaları protesto etmek amacıyla dersleri boykot ettiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Basın Servisi, yasak kararını protesto eden 37 kişinin "kamu düzenini bozdukları" gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.
Öte yandan, sosyal medyada artan eleştiriler karşısında Aliyev yönetiminin internet kesintisine gittiği rapor edildi.
Azerbaycan'daki kullanıcılar, sosyal medyaya erişimde sorun yaşadıklarını bildirerek bu platformların yalnızca VPN ile çalıştığını belirtti.
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