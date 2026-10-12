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Azerbaycan'da ortalık karıştı: Bir kısıtlama daha geldi

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Azerbaycan'da ortalık karıştı: Bir kısıtlama daha geldi

Azerbaycan'da İlham Aliyev yönetiminin başörtüsü konusunda getirdiği yasaklar tepki toplamaya devam ederken ülkede bir kısıtlama kararı daha çıktı.

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Foto - Azerbaycan'da ortalık karıştı: Bir kısıtlama daha geldi

Mepanews'te yer alan habere göre, Azerbaycan yönetiminin okullarda başörtüsünü yasaklayan kararı protestolara yol açtı. Yönetimin kararının ardından okullar, başörtülü öğrenci ve öğretmenlerin derslere katılmasını engellemeye başlamasının ardından karar protestolara neden oldu.

#2
Foto - Azerbaycan'da ortalık karıştı: Bir kısıtlama daha geldi

Bazı öğretmen ve öğrenciler, içeriye alınmadıkları okulların bahçelerinde ders yaptı. Yasak, Azerbaycan'da protestolara ve sosyal medya kampanyasına yol açtı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, okullara alınmayan öğrencilerin öğretmenlerine sarılarak ağladıkları görüldü. Yerel medya kuruluşları, Azerbaycan'daki en az iki okulda öğrencilerin kısıtlamaları protesto etmek amacıyla dersleri boykot ettiğini bildirdi.

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Foto - Azerbaycan'da ortalık karıştı: Bir kısıtlama daha geldi

İçişleri Bakanlığı Basın Servisi, yasak kararını protesto eden 37 kişinin "kamu düzenini bozdukları" gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

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Foto - Azerbaycan'da ortalık karıştı: Bir kısıtlama daha geldi

Öte yandan, sosyal medyada artan eleştiriler karşısında Aliyev yönetiminin internet kesintisine gittiği rapor edildi.

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Foto - Azerbaycan'da ortalık karıştı: Bir kısıtlama daha geldi

Azerbaycan'daki kullanıcılar, sosyal medyaya erişimde sorun yaşadıklarını bildirerek bu platformların yalnızca VPN ile çalıştığını belirtti.

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Yorumlar

ata

eski sovyetlerdeki bütün türk devletlerinde durum aynı.... adamların islamiyet düşmanlığı had safhada... akıl almaz.... ateizm ne sarmış be...
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