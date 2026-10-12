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Türk savaş uçakları teyakkuzda: Avrupa ülkesi '7/24 uçuyorlar' diyerek duyurdu

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Türk savaş uçakları teyakkuzda: Avrupa ülkesi '7/24 uçuyorlar' diyerek duyurdu

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları kritik noktada görevini icra etmeyi sürdürüyor. Söz konusu görevle ilgili Estonya ve NATO'dan açıklama geldi.

#1
Foto - Türk savaş uçakları teyakkuzda: Avrupa ülkesi '7/24 uçuyorlar' diyerek duyurdu

Türk F-16 savaş uçakları, NATO'nun Baltık bölgesindeki hava savunma görevinde yer alırken Estonya'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı geldi. Estonya Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk savaş uçaklarının Baltık ülkelerinin hava sahasını korumak üzere görev yaptığını açıkladı. Bakanlık, paylaşımına "Türk F-16 savaş uçakları Baltık semalarını koruyor" sözleriyle başladı.

#2
Foto - Türk savaş uçakları teyakkuzda: Avrupa ülkesi '7/24 uçuyorlar' diyerek duyurdu

Estonya Savunma Bakanlığı, NATO görevi kapsamında Türk F-16'larının Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde konuşlandırıldığını belirtti.

#3
Foto - Türk savaş uçakları teyakkuzda: Avrupa ülkesi '7/24 uçuyorlar' diyerek duyurdu

Bakanlık, açıklamasının sonunda Türkçe olarak "Türkiye'ye teşekkürler!" ifadelerini kullandı. Estonya'nın paylaşımında, müttefik ülkelerin ortak savunma sorumluluğuna da vurgu yapılarak "Müttefiklerin sorumluluk paylaşımının pratik bir örneği. Eylem halindeki kolektif savunma" denildi.

#4
Foto - Türk savaş uçakları teyakkuzda: Avrupa ülkesi '7/24 uçuyorlar' diyerek duyurdu

Estonya Savunma Bakanlığı, Estonya'daki Amari ve Litvanya'daki Siauliai hava üslerinde görev yapan NATO savaş uçaklarının hafta boyunca eğitim uçuşları gerçekleştirdiğini açıkladı. Eğitimlerin alçak irtifa ve ses üstü uçuşları da kapsadığına da işaret edildi.

#5
Foto - Türk savaş uçakları teyakkuzda: Avrupa ülkesi '7/24 uçuyorlar' diyerek duyurdu

Bakanlık, "Bu tatbikatlar, mürettebatın NATO'nun hava savunma görevini yerine getirmeye her an hazır olmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Türk savaş uçakları teyakkuzda: Avrupa ülkesi '7/24 uçuyorlar' diyerek duyurdu

Açıklamada, her iki hava üssündeki savaş uçaklarının Baltık semalarını korumak amacıyla 7 gün 24 saat hazır beklediğine vurgu yapıldı.

#7
Foto - Türk savaş uçakları teyakkuzda: Avrupa ülkesi '7/24 uçuyorlar' diyerek duyurdu

NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Brunssum (JFC Brunssum) da Estonya Savunma Bakanlığının paylaşımını destekleyen bir mesaj yayımladı. NATO komutanlığı, "NATO dayanışması iş başında! Türk F-16 savaş uçakları Estonya'nın hava savunmasına katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. Paylaşımda, müttefik ülkeler arasındaki askeri iş birliğine vurgu yapılarak "Birlikte daha güçlüyüz" mesajı verildi.

#8
Foto - Türk savaş uçakları teyakkuzda: Avrupa ülkesi '7/24 uçuyorlar' diyerek duyurdu

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

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