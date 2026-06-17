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Altın güne yükselişle başladı! Gözler Fed kararında Tüm Türkiye’yi zangır zangır sallayan iddia: 4 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor Türkiye Libya anlaşmasını bozmak için gizlice bölgete gittiler: 'Bizle de yapın' teklifini masaya getirdiler “Bu bir zorunluluk” diyerek duyurdular: Göklerin kralı KAAN’ın motorunda kritik viraj Bir devrin sonu: Manuel vitesli araçlar için ölüm fermanı imzalandı Ugandalı generalden akılalmaz Türkiye kararı: 'İptal ettim' diyerek dünyaya duyurdu Petrolde düşüş zamanı! CHP’de büyük temizlik dalgası! 8 başkan bugün ihraç ediliyor BİM'den çok konuşulacak hamle: BDDK izin verdi, kuruyorlar
#1
Foto - Tüm Türkiye’yi zangır zangır sallayan iddia: 4 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor

CHP'de mutlak butlan tartışmaları sürerken Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bazı CHP'li ilçe belediye başkanlarının Ak Parti'ye geçebileceği öne sürülürken, adı geçen isimlerden Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç iddiaları yalanladı.

#2
Foto - Tüm Türkiye’yi zangır zangır sallayan iddia: 4 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor

CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan siyasi hareketlilik devam ederken, Ankara kulislerinde partiye ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Bazı CHP'li belediye başkanlarının AK Parti saflarına katılabileceği yönündeki kulis bilgileri siyaset gündeminde tartışma oluşturdu.

#3
Foto - Tüm Türkiye’yi zangır zangır sallayan iddia: 4 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor

tv100'ün haberine göre, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

#4
Foto - Tüm Türkiye’yi zangır zangır sallayan iddia: 4 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor

CHP içinde yaşanan yönetim tartışmalarının sürdüğü bir dönemde ortaya atılan iddialar, parti kulislerinde geniş yankı uyandırdı. Söz konusu isimlerin parti değişikliğine hazırlandığı öne sürülürken, konuya ilişkin resmi bir açıklama beklenmeye başlandı. İddiaların gündeme gelmesinin ardından gözler adı geçen belediye başkanlarına çevrildi.

#5
Foto - Tüm Türkiye’yi zangır zangır sallayan iddia: 4 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor

İddialar arasında adı geçen Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla AK Parti'ye geçeceği yönündeki haberleri yalanladı. Karakoç açıklamasında, hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, görevini CHP çatısı altında sürdürdüğünü ifade etti.

#6
Foto - Tüm Türkiye’yi zangır zangır sallayan iddia: 4 CHP’li belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor

Karakoç paylaşımında, "Hakkımda ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Partimiz çatısı altında, hemşehrilerimize hizmet etmeye aynı kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla devam ediyoruz. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı. Karakoç'un açıklamasıyla birlikte kulislerde konuşulan iddiaların doğruluğu yeniden tartışma konusu olurken, adı geçen diğer belediye başkanlarından gelecek olası açıklamalar merak edilmeye başlandı.

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