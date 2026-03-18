Dünyada sadece birkaç ülke yapabiliyor! Türkiye GÖKBEY ile devler liginde
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin ilk yerli ve milli genel maksat helikopteri GÖKBEY için 75 adetlik dev siparişin verildiğini ve seri üretim sürecinin resmen başladığını duyurdu. Tip sertifikasını alarak uçuşa elverişliliğini tescilleyen yerli helikopter, Jandarma’ya yapılan ilk teslimatların ardından Temmuz ayında Sağlık Bakanlığı envanterine girerek sivil havacılıkta yeni bir çığır açacak. 6 ton sınıfındaki bu özgün platform, 750 kilometrelik menziliyle hem askeri hem de sivil görevlerde Türkiye'nin gökyüzündeki yeni gücü olacak.