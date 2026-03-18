Dünyada sadece birkaç ülke yapabiliyor! Türkiye GÖKBEY ile devler liginde

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da GÖKBEY'in sivil sertifikası almasının önemine işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu esasında bir doktor diploması gibi yılların eğitiminin sonucunda uykusuz gecelerin, sabırla yapılan testlerin, tasarımların, üretimin ve sabırla yapılan tartışmaların, sertifikasyon panellerindeki o bazen gergin anların yaşandığı tartışmaların sonucunda sadece TUSAŞ'ın değil, sadece SHGM'nin değil, aynı zamanda ülkemizin ekosisteminin, havacılık ekosisteminin, Savunma Sanayii Başkanlığımızın ve ilgili tüm birimlerin dahli olan, emeği olan bir sürecin ürünü. Ne kadar gurur duysak, ne kadar sevinsek bizler için azdır. İnşallah bundan sonraki adım da GÖKBEY'imizi yine kendi ürünümüz olan yerli motorumuz TS1400 ile sertifikasını almak olur."