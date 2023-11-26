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Kültür Sanat
19
Dünyada sadece 17 tane var! Bu ihtişamlı eser Türkiye’de

2023-11-26 17:28:04
Dünyada sadece 17 tane var! Bu ihtişamlı eser Türkiye’de

Dünyadaki şato planlı sayılı kalelerden olan Hoşap Kalesi, eski ihtişamına kavuşturuluyor

#1
Foto - Dünyada sadece 17 tane var! Bu ihtişamlı eser Türkiye’de

Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan ve dünyadaki şato planlı 17 kaleden biri olan Hoşap Kalesi, restorasyon çalışmalarıyla eski ihtişamına kavuşturuluyor.

#2
Foto - Dünyada sadece 17 tane var! Bu ihtişamlı eser Türkiye’de

Güzelsu Mahallesi'nde sarp kayalıklara inşa edilen kalede, tarihi dokunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla bu yıl başlatılan restorasyon projesi devam ediyor.

#3
Foto - Dünyada sadece 17 tane var! Bu ihtişamlı eser Türkiye’de

Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen projede, restoratör, mimar, inşaat mühendisi, sanat tarihçi ve teknik personelin bulunduğu 30 kişilik ekip görevalıyor.

#4
Foto - Dünyada sadece 17 tane var! Bu ihtişamlı eser Türkiye’de

Van Müzesi'nin denetiminde yürütülen çalışmada, geçmişi Urartular dönemine kadar uzanan ve Osmanlı Devleti'ne tabi Mahmudi Beyleri'nin yaptırdığı şekliyle bugüne ulaşan kalenin tahrip olan bölümleri yeniden ayağa kaldırılıyor.

#5
Foto - Dünyada sadece 17 tane var! Bu ihtişamlı eser Türkiye’de

İç kalede bulunan mescit, zindan, selamlık, burç, harem, kule ve hamam gibi yapılar, aslına uygun olarak onarılıyor.

#6
Foto - Dünyada sadece 17 tane var! Bu ihtişamlı eser Türkiye’de

Restorasyon çalışmalarının yüzde 95'inin tamamlandığı kalede, gelecek yıl seyir köşkü ardından da dış kaledeki surlar onarılacak.

#7
Foto - Dünyada sadece 17 tane var! Bu ihtişamlı eser Türkiye’de

Çevre düzenlenmesi, yürüyüş yolları ve aydınlatma çalışmalarıyla eski ihtişamına kavuşturulacak "kartal yuvası" görünümlü kale, bu çalışmaların bitmesiyle ziyarete açılacak.

#8
Foto - Dünyada sadece 17 tane var! Bu ihtişamlı eser Türkiye’de

Van Müze Müdürü Erdal Acar, Hoşap Kalesi'nin bölgenin en önemli tarihi ve kültürel yapılarından biri olduğunu söyledi.

#9
Foto - Dünyada sadece 17 tane var! Bu ihtişamlı eser Türkiye’de

Kalede bu yıl yürütülen restorasyon çalışmalarına mevsim şartları nedeniyle ara verildiği belirten Acar, "Hoşap Kalesi dünyanın şato planlı 17 kalesinden biri. Gerek görselliği gerekse lokasyonu itibarıyla çok dikkat çekiyor. Temeli Urartular tarafından atılan ve Osmanlı Dönemi'nde restore edilerek üzerinde saray yapılan kalede, kiler, harem, hamam, zindan yapıları, mescit ve çok sayıda mimari eser var. Bu yıl, Bakanlığımızın himayelerinde kalenin üst kısmında bulunan harem bölümlerinde sağlamlaştırma üzerine bir çalışma yapıldı. Çalışmalara mevsim şartları nedeniyle ara verildi." dedi.

#10
Foto - Dünyada sadece 17 tane var! Bu ihtişamlı eser Türkiye’de

Bahar aylarında kalenin dış surlarında restorasyonun devam edeceğini anlatan Acar, şunları kaydetti:

#11
Foto - Dünyada sadece 17 tane var! Bu ihtişamlı eser Türkiye’de

"Buranın aydınlatma, yürüyüş yolları ile çevre düzenlenmesi için proje onaylandı. En kısa sürede ihaleleri yapıldıktan sonra çalışmalarına başlanacak. Kaledeki restorasyonun büyük bir kısmı tamamlandı. İç kale hemen hemen hazır hale geldi. Turizme açılması hem Gürpınar ilçemize hem de Van'a doğrudan katkısı olacak.

#12
Foto - Dünyada sadece 17 tane var! Bu ihtişamlı eser Türkiye’de

Başkale yolu üzerinde Çavuştepe Kalesi, peri bacaları, travertenler ve kiliselerin olduğu bölgeleri bir bütün olarak düşündüğümüzde bu lokasyonun bir turizm noktası olacağını öngörüyoruz. Hoşap Kalesi'ndeki restorasyon, orijinaline uygun malzemeyle yapılıyor. İlk yapıldığı 1943'teki haliyle restorasyon yürütülüyor. Birkaç yıl geçtikten sonra taşların üzerindeki derzler orijinal rengine kavuşacak."

#13
Foto - Dünyada sadece 17 tane var! Bu ihtişamlı eser Türkiye’de

#14
Foto - Dünyada sadece 17 tane var! Bu ihtişamlı eser Türkiye’de

#15
Foto - Dünyada sadece 17 tane var! Bu ihtişamlı eser Türkiye’de

#16
Foto - Dünyada sadece 17 tane var! Bu ihtişamlı eser Türkiye’de

#17
Foto - Dünyada sadece 17 tane var! Bu ihtişamlı eser Türkiye’de

#18
Foto - Dünyada sadece 17 tane var! Bu ihtişamlı eser Türkiye’de

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