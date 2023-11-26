Dünyada sadece 17 tane var! Bu ihtişamlı eser Türkiye’de

Kalede bu yıl yürütülen restorasyon çalışmalarına mevsim şartları nedeniyle ara verildiği belirten Acar, "Hoşap Kalesi dünyanın şato planlı 17 kalesinden biri. Gerek görselliği gerekse lokasyonu itibarıyla çok dikkat çekiyor. Temeli Urartular tarafından atılan ve Osmanlı Dönemi'nde restore edilerek üzerinde saray yapılan kalede, kiler, harem, hamam, zindan yapıları, mescit ve çok sayıda mimari eser var. Bu yıl, Bakanlığımızın himayelerinde kalenin üst kısmında bulunan harem bölümlerinde sağlamlaştırma üzerine bir çalışma yapıldı. Çalışmalara mevsim şartları nedeniyle ara verildi." dedi.